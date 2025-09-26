Acciones europeas se recuperan de mínimos de tres semanas

Por Shashwat Chauhan y Amir Orusov

26 sep (Reuters) - Las bolsas europeas se recuperaron el viernes de mínimos de tres semanas, impulsadas por las ganancias de los sectores financiero e industrial, lo que dejó al índice de referencia más o menos donde empezó la semana.

* El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 0,8% y terminó la semana con un alza de sólo el 0,07%.

* Las acciones españolas superaron a las de otros mercados regionales, con un alza un 1,3% para cerrar en máximos de más de una semana.

* La alemana Munich Re y la francesa SCOR lideraron el alza del 2,1% de los valores de las aseguradoras europeas, poniendo fin a una racha de tres días de pérdidas.

* El sector de la construcción y los materiales ganó un 1,1%, con la irlandesa Kingspan subiendo un 1,2% después de que Citigroup elevó su precio objetivo.

* Las acciones de los productores de acero también subieron después de que el diario económico alemán Handelsblatt informó que la Comisión Europea planea imponer aranceles de entre el 25% y el 50% al acero chino y productos relacionados.

* La segunda mayor siderúrgica del mundo, ArcelorMittal, subió un 2,6%, mientras que Aperam ganó un 2,2% y la alemana Thyssenkrupp, un 3,5%.

* Las acciones del sector sanitario revirtieron las pérdidas anteriores para terminar planas, un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una nueva ronda de aranceles punitivos, incluido un derecho de importación del 100% sobre los medicamentos de marca.

* "Ya estaba descontado", dijo Nabil Milali, gestor de carteras multiactivos y superpuestas de Edmond de Rothschild Asset Management en París.

* "Muchos inversores esperaban este tipo de aranceles y en parte se reflejó en las valoraciones del sector sanitario". (Reporte de Shashwat Chauhan en Bengaluru y Amir Orusov en Gdansk; edición en español de Javier López de Lérida)