Acciones europeas se toman una pausa tras repunte con récord; foco en resultados

Por Sukriti Gupta y Purvi Agarwal

28 oct (Reuters) - Las acciones europeas retrocedieron el martes, luego de tres sesiones consecutivas de máximos históricos, ya que los inversores centraron su atención en los beneficios empresariales y no en la evolución del comercio entre Estados Unidos y China. * El índice continental STOXX 600 bajó un 0,2%, con la mayoría de los principales índices regionales reflejando el movimiento.

* El índice español IBEX 35 superó el umbral de 2007 y marcó un máximo histórico, con una subida del 0,5%. El crecimiento de los bancos españoles impulsó el índice, superando al sector bancario europeo en general.

* El índice de referencia finlandés cerró con un alza del 1,8%, a un máximo de más de tres años. Nokia se disparó más de un 20% hasta su nivel más alto desde 2016, después de que Nvidia, el líder en inteligencia artificial, dijera que planeaba invertir US$ 1000 millones en el proveedor de equipos de telecomunicaciones.

* El índice más amplio de telecomunicaciones superó a sus homólogos con un alza del 2,2%.

* Por el contrario, las acciones de los pesos pesados del sector sanitario cayeron un 1,7%, con la farmacéutica suiza Novartis perdiendo un 4,2% a pesar de cumplir las previsiones de beneficios del tercer trimestre.

* El sector europeo de la construcción y los materiales cayó un 0,8%, arrastrado por la pérdida del 5,9% de la empresa química Sika tras una rebaja de su calificación.

* Las bolsas europeas han tenido un reciente repunte a máximos históricos, impulsadas por el optimismo sobre un posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China antes de una reunión prevista entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, en Corea del Sur el jueves.

* Un acuerdo comercial detendría los aranceles más pesados de Estados Unidos y los controles de exportación de tierras raras de China, lo que ayudaría a disipar algunas preocupaciones recientes sobre las tensiones entre las dos potencias económicas.

* "Los participantes en el mercado piensan ahora que el comercio y las relaciones entre China y EEUU se han resuelto y se encuentran en una situación mucho mejor, al menos temporalmente", dijo Michael Brown, estratega de investigación de Pepperstone. (Sukriti Gupta y Purvi Agarwal en Bengaluru. Editado en español por Juana Casas)