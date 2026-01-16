Acciones europeas se ven presionadas por las empresas de lujo y las mineras

Por Niket Nishant y Avinash P

16 ene (Reuters): las acciones europeas se vieron presionadas el viernes por la debilidad de los valores de las empresas de lujo y de las mineras, en un final de semana desalentador dominado por el inicio de una temporada de resultados de gran actividad y el nerviosismo geopolítico.

* El índice paneuropeo STOXX 600 cerró estable en 614,38 puntos, limitado por una baja del 3,2% del índice del lujo, que sufrió su mayor caída diaria desde principios de octubre.

* Richemont fue uno de los valores más rezagados, con un descenso del 5,4%, después de que BofA Global Research recortó su recomendación para la empresa suiza de joyería a neutral desde comprar y pidió a los inversores que esperaran, por lo que consideró unas altas valoraciones tras un reciente repunte.

* "La renta variable europea ya no es barata, pero tampoco está cara. Dicho esto, el margen de seguridad que tenían antes los inversores ha desaparecido", dijo Michael Field, estratega jefe de renta variable europea de Morningstar.

* Aun así, el STOXX 600 registró su quinta subida semanal consecutiva, su racha ganadora más larga desde mayo de 2025.

* El índice ha tocado varios máximos históricos, liderado por la fortaleza de los valores vinculados a las materias primas, ya que los precios de los metales preciosos y el crudo se dispararon a principios de semana por la tensión geopolítica por Irán y Venezuela.

* El viernes, esas tensiones parecieron remitir y los valores mineros cayeron un 1,9%. (Reporte de Niket Nishant, Avinash P y Johann M Cherian en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)