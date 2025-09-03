Acciones europeas suben al enfriarse la liquidación de bonos

Por Johann M Cherian, Tristan Veyet y Nikhil Sharma

3 sep (Reuters) - Las acciones europeas cerraron al alza el miércoles, estabilizándose mientras los inversores evaluaban los retos fiscales tras una venta masiva de bonos a largo plazo que provocó un sentimiento de aversión al riesgo en la víspera.

* El índice paneuropeo STOXX 600 ganó un 0,65%, a 546,72 puntos, impulsado por valores del sector sanitario como Roche Holdings y AstraZeneca.

* Los recursos básicos también extendieron su apoyo al subir un 1,5%, influidos por un repunte de los precios del cobre ante las crecientes expectativas de un recorte de las tasas de interés estadounidenses más adelante en el mes.

* Los movimientos del día siguieron a la mayor pérdida diaria en un mes del STOXX 600 el martes, impulsada por un fuerte alza del rendimiento de los bonos hasta máximos de varios años, en medio de la creciente preocupación por las presiones fiscales en las economías desarrolladas.

* "Lo que tenemos hoy es quizá una pequeña corrección sobre el pobre rendimiento que vimos ayer (...) los bonos se han estabilizado ahora, pero por supuesto los riesgos no han desaparecido", dijo Teeuwe Mevissen, del Rabobank.

* Por su parte, Adidas subió un 4,8% después de que la agencia de valores Jefferies elevó de "mantener" a "comprar" la calificación de la marca alemana de ropa deportiva y J.P.Morgan la colocó en vigilancia catalizadora positiva. El subíndice minorista del STOXX 600 subió un 1,5%.

* En cuanto a los datos, un sondeo privado mostró que la economía de la zona euro siguió expandiéndose de forma lenta en agosto, ya que el menor crecimiento de los servicios contrarrestó la mejora de la producción manufacturera.

* Al otro lado del Atlántico, datos menos halagüeños de lo esperado sobre las ofertas de empleo en Estados Unidos reforzaron las apuestas a un recorte de tasas en septiembre. Los inversores esperan ahora las nóminas no agrícolas del viernes, que podrían orientar la política de la Reserva Federal.

(Editado en español por Carlos Serrano)