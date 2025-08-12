Acciones europeas suben gracias a tregua arancelaria EEUU-China y datos de inflación

Por Twesha Dikshit, Purvi Agarwal y Sukriti Gupta

12 ago (Reuters) - Las acciones europeas cerraron al alza el martes gracias al optimismo sobre la tregua arancelaria entre Estados Unidos y China y los previstos futuros recortes de tasas de interés de la Reserva Federal, aunque un declive en los valores tecnológicos de peso limitó las ganancias.

* El índice paneuropeo STOXX 600 sumó un 0,2%, tras haber empezado la semana a la baja.

* Los inversores se sintieron aliviados después de que Washington y Pekín prorrogaron 90 días su tregua arancelaria, evitando así la imposición de gravámenes de tres dígitos sobre los productos de la otra parte hasta el 10 de noviembre.

* "Los mercados de renta variable han estado muy relajados con todas las noticias comerciales. La suposición parece ser que (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump cederá en todo y que todo irá bien", dijo Rob Perrone, de Orbis Investments. "Si las noticias son mejores que las de ayer, las acciones suben".

* La mayoría de los sectores del STOXX avanzaron, encabezados por el energético, con un alza del 1,5%. Vestas Wind Systems superó a sus pares con un alza del 4,7%, tras recibir pedidos estadounidenses para proyectos no revelados.

* Los grandes valores tecnológicos cayeron un 2,1%, a su mínimo desde principios de mayo. En particular, los de software se desplomaron por preocupaciones de que la inteligencia artificial pueda debilitar este segmento.

* SAP perdió un 7% y Nemetschek SE, un 11%, liderando los descensos del índice. Estos valores registraron sus mayores caídas diarias desde 2020.

* La mayoría de los índices regionales subieron, pero el DAX alemán cedió un 0,2%. La confianza de los inversores alemanes declinó más de lo esperado en agosto, mostró un índice. (Editado en español por Carlos Serrano)