Acciones europeas suben levemente antes de reuniones sobre Ucrania tras cumbre Rusia-EE.UU.

Por Twesha Dikshit y Purvi Agarwal

18 ago (Reuters) - Las acciones europeas cerraron al alza el lunes, antes de las reuniones clave entre Ucrania, los líderes europeos y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de una cumbre entre Moscú y Washington que terminó sin un acuerdo inmediato.

* El índice paneuropeo STOXX 600 avanzó un 0,1%, tras registrar el viernes una segunda subida semanal consecutiva.

* El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunirá con Trump y con otros líderes europeos en un intento de alcanzar un acuerdo de paz que no favorezca a Moscú. Trump se reunió el viernes con su par ruso, Vladimir Putin, y acordaron que se debería trabajar en un acuerdo de paz sin un alto el fuego.

* El índice europeo de valores aeroespaciales y de defensa ganó un 0,7%, tras caer en la última sesión.

* "Si logramos llegar a un acuerdo de paz, es probable que el mercado lo tome de forma positiva, pero sigue sin estar claro en este momento, dado que las dos partes parecen bastante distanciadas", dijo Kiran Ganesh, de UBS Global Wealth Management.

* La mayoría de los sectores del STOXX 600 bajaron, con un descenso del 1,6% y del 0,5% en las mineras y los principales bancos, respectivamente.

* La farmacéutica danesa Novo Nordisk avanzó un 6,6% después de que su fármaco para adelgazar Wegovy recibió la rápida aprobación la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para tratar una grave afección hepática.

* Por otra parte, anunció que ofrecía su medicamento para la diabetes Ozempic por US$499 al mes a los pacientes en Estados Unidos que cumplan los requisitos.

* Las ganancias impulsaron al sector sanitario, que subió un 1,4% y registró su octava sesión al alza. El sector se ha visto afectado este año por la incertidumbre en torno a los aranceles de Trump a las farmacéuticas, pero se está recuperando.

(Editado en español por Carlos Serrano)