Acciones europeas suben luego de que Trump suaviza retórica contra China

Por Sruthi Shankar y Pranav Kashyap

13 oct (Reuters) - Las acciones europeas protagonizaron una modesta remontada el lunes, sacudiéndose la fuerte caída del viernes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suavizó su agresiva postura comercial hacia China.

* El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 0,4%, recuperando parte del desplome de 1,3% que sufrió el viernes después de que Trump amenazó con imponer un arancel del 100% a los productos chinos en represalia contra Pekín por frenar sus exportaciones de minerales críticos.

* Trump, conocido por su retórica de línea dura, adoptó un tono conciliador durante el fin de semana. Los mercados europeos y Wall Street se recuperaron al relajarse los temores a otra guerra comercial.

* "Cuando se trata de aranceles, China es definitivamente el único país que juega duro con Estados Unidos. Aunque los mercados se lo están tomando con calma. Vamos a entrar en un período de mayor incertidumbre en torno a los aranceles una vez más", dijo Joachim Klement, estratega de inversión de Panmure Liberum.

* Las bolsas europeas cotizan justo por debajo de los máximos históricos alcanzados la semana pasada, en medio del auge del sector de la inteligencia artificial y el optimismo sobre posibles recortes de tasas en Estados Unidos superando el caos político francés.

* Sin embargo, el fantasma de una nueva guerra comercial sigue presente, inyectando nueva volatilidad. El llamado "indicador del miedo" europeo alcanzó durante la sesión su nivel más alto en más de dos meses.

* El sector tecnológico ganó un 1,8%, con un importante impulso de ASML.

* Recursos básicos subió un 3%, al avanzar los precios del cobre con la esperanza de que se alivien las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

* El CAC 40 francés subió un 0,2% después de que Sebastien Lecornu fue reelegido primer ministro el viernes, sólo cuatro días después de haber dimitido de su cargo.

* Entre los grandes valores, PSI Software subió un 35,8% hasta un máximo no visto desde 2021 después de que la firma de capital riesgo Warburg Pincus se dispuso a comprar la empresa alemana de software por más de 700 millones de euros (US$813,26 millones), confirmando las informaciones de Reuters sobre el acuerdo y el precio de la oferta. (Reporte de Sruthi Shankar y Pranav Kashyap en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)