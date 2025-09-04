Acciones europeas suben por aumento de apuestas sobre rebaja de tasas de la Fed

Por Johann M Cherian y Tristan Veyet

4 sep (Reuters) - Las acciones europeas cerraron al alza el jueves, ya que las crecientes expectativas de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal animaron a los mercados, mientras que la relajación de las presiones sobre el mercado de renta fija también prestó apoyo.

* El índice paneuropeo STOXX 600 ganó un 0,66%, a 550,39 puntos, con ganancias lideradas por los índices de medios de comunicación y telecomunicaciones, que subieron cerca de un 1,9% cada uno.

* Mientras tanto, datos más débiles de las nóminas privadas en Estados Unidos reforzaron las apuestas a un recorte de tasas de la Fed, ya que mostraron que el empleo privado aumentó menos de lo esperado en agosto. Varios funcionarios del banco central estadounidense que hablaron el miércoles también apuntaron a rebajas de tipos en el futuro.

* La atención se centra ahora en los esperados datos de nóminas no agrícolas del viernes, que podrían consolidar aún más las apuestas del mercado por un recorte de tasas en septiembre.

* Los mercados europeos también se calmaron después de que los riesgos relacionados con el gasto fiscal impulsado por la deuda en las economías desarrolladas desencadenaran una venta masiva de acciones a principios de semana.

* "Al haberse calmado hoy los rendimientos, quizás de nuevo, existe la sensación de que este pánico de principios del otoño (boreal) y fines de verano parece haber remitido un poco", dijo Chris Beauchamp, analista jefe de mercados de IG Group.

* Los valores de lujo expuestos a China fueron un lastre, con los gigantes de la moda Burberry, Christian Dior y LVMH cayendo entre un 2,8% y un 4,2%, ya que las bolsas chinas se desplomaron tras los informes de que Pekín quiere enfriar la tendencia alcista de las acciones.

* Los descensos lastraron al índice europeo del lujo, que perdió un 1,24% y lideró las pérdidas sectoriales. Por su parte, los viajes y el ocio restaron un 0,8%, con una pérdida del 3,2% de Ryanair y del 4,2% de Easyjet.

(Editado en español por Carlos Serrano)