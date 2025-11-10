Acciones europeas suben por esperanza de que se ponga fin al cierre del Gobierno de EE. UU.

Por Johann M Cherian y Sukriti Gupta

10 nov (Reuters) - Las acciones europeas subieron el lunes, haciéndose eco del buen estado de ánimo en los mercados mundiales, ya que los inversores celebraron los primeros indicios de que el histórico cierre del gobierno de Estados Unidos podría llegar pronto a su fin, mientras que Diageo ganó después de que el fabricante de licores nombró a un nuevo director ejecutivo.

* El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 1,4%, a 572,82 puntos, registrando su mejor jornada en casi tres semanas. Las principales bolsas de Alemania y Francia también subieron un 1,7% y un 1,3%, respectivamente.

* En la sesión anterior, el índice STOXX registró su mayor pérdida semanal desde finales de agosto, ya que la preocupación por una burbuja tecnológica, unida a la falta de datos oficiales en Estados Unidos debido al cierre del gobierno federal durante 40 días, hizo que los inversores se mantuvieran al margen.

* Sin embargo, el nerviosismo de los mercados mostró signos de remitir después de que el Senado de Estados Unidos avanzó un proyecto de ley que reabriría el gobierno y lo mantendría en funcionamiento hasta finales de enero. El proyecto de ley necesita la luz verde de la Cámara de Representantes y del presidente estadounidense, Donald Trump.

* Al hablar de las ganancias en los mercados de la UE, Fiona Cincotta, analista de mercado senior de City Index, dijo: "El posible fin del cierre del gobierno de Estados Unidos está animando el ambiente y eliminando un nivel de incertidumbre".

* "Los inversores están más dispuestos a asumir riesgos, y hemos visto el ánimo de apetito por el riesgo en todos los mercados globales".

* Los valores tecnológicos se recuperaron de sus recientes pérdidas y ganaron un 1,6%, mientras que Siemens Energy subió un 4,6% luego de que Jefferies revisó al alza la calificación del fabricante de equipos para centros de datos, que pasó de "mantener" a "comprar".

* Los bancos ganaron un 2,9%. Commerzbank subió un 6,6% después de que Deutsche Bank elevó el valor a "comprar" desde "mantener".

* Diageo avanzó un 5,2% después de que el fabricante de bebidas espirituosas nombró director ejecutivo al antiguo jefe de Tesco, Dave Lewis, recurriendo a una persona ajena a la empresa para dirigirla en un periodo difícil para el sector de las bebidas.

* En tanto, la moral de los inversores de la zona euro empeoró más de lo esperado en noviembre.

* A finales de la semana, la atención se centrará en los datos de crecimiento económico de la zona euro correspondientes al tercer trimestre. Una encuesta de BusinessEurope mostró que las empresas regionales probablemente verán un impacto mucho mayor en 2026 de las tensiones comerciales que en 2025. (Información de Johann M Cherian y Sukriti Gupta en Bengaluru; edición de Sherry Jacob-Phillips, Mrigank Dhaniwala y Jan Harvey, Editado en español por Juana Casas)