Acciones europeas suben por perspectivas de paz en Ucrania y esperanzas de recorte de tasas EEUU

(.)

Por Anastasiia Kozlova y Purvi Agarwal

25 nov (Reuters) - Las acciones europeas ampliaron sus ganancias el martes, lideradas por los valores financieros y de materiales, mientras los inversores se mantenían optimistas por las perspectivas de un alto el fuego en Ucrania y las expectativas de recortes de las tasas de interés en la mayor economía del mundo.

* El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 0,91%, a 568,01 puntos. Las principales bolsas regionales también terminaron al alza, con el DAX alemán y el CAC francés ganando un 1% y un 0,8%, respectivamente.

* Los valores europeos de construcción y materiales prolongaron su recuperación, con un alza del 2,4%. La alemana Heidelberg Materials subió un 6,6%, el fabricante de cemento Buzzi un 6,1% y el fabricante de lana mineral Rockwool un 4,5%.

* Ucrania señaló el martes su apoyo al marco de un acuerdo de paz con Rusia, pero subrayó que es necesario resolver cuestiones delicadas en una reunión entre el presidente Volodímir Zelenski y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

* El sector europeo de defensa subía un 1% tras haber caído más de un 5% en las dos últimas sesiones ante las expectativas de que la guerra en Ucrania se acerque a su fin.

* El Parlamento Europeo aprobó un plan de 1.500 millones de euros (US$1.700 millones) para financiar inversiones en defensa en toda la UE y apoyar a Ucrania, mientras que Reino Unido se comprometió a entregar más misiles de defensa aérea a Kiev en las próximas semanas.

* En tanto, los mercados mundiales evaluaron un conjunto dispar de datos estadounidenses retrasados que, en gran medida, mantuvieron intactas las expectativas de un recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal en diciembre.

* Las probabilidades de un recorte de tasas en diciembre se situaron en el 82,7%, según la herramienta FedWatch de CME Group.

* Los bancos europeos subieron un 1,8%, al igual que sus homólogos británicos, antes del anuncio presupuestario de la ministra de Finanzas del Reino Unido, Rachel Reeves, el miércoles. Una nota de Goldman Sachs citó un artículo del Financial Times que indicaba que el sector bancario quedaría exento de subidas de impuestos.

(Reporte de Anastasiia Kozlova en Gdansk, Purvi Agarwal y Tharuniyaa Lakshmi en Bengaluru. Editado en español por Ricardo Figueroa)