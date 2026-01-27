Acciones europeas suben; Puma se dispara tras compra de participación por Anta

Por Niket Nishant, Avinash P y Johann M Cherian

27 ene (Reuters) -

Las acciones europeas cerraron al alza el martes, apoyadas por una serie de catalizadores corporativos positivos que aliviaron las preocupaciones de los inversores sobre las recientes tensiones comerciales, mientras que las acciones de Puma se dispararon después de que el fabricante de ropa deportiva vendió una participación a la china Anta Sports.

* Las ganancias ponen de relieve que los inversores se están apoyando en factores específicos de cada empresa para guiar el sentimiento del mercado en un entorno macroeconómico cada vez más incierto. * El índice de referencia paneuropeo STOXX 600 ganó un 0,6%, a 613,11 puntos, y alcanzó su nivel más alto en más de una semana. * Los bancos lideraron las ganancias sectoriales con un alza del 1,8% y tocaron su cota más elevada desde mayo de 2008, con HSBC subiendo un 2,8% al alcanzar brevemente un valor de mercado de 300.000 millones de dólares.

* "Los fundamentos de los bancos han mejorado mucho. Esperamos que repunte el crecimiento de los préstamos y podríamos ver nuevas sorpresas positivas en los beneficios del sector este año", afirmó Ciaran Callaghan, responsable de análisis de renta variable europea de Amundi.

* Las acciones de Puma mejoraron un 9% y tocaron su nivel más alto desde marzo, tras el acuerdo alcanzado por Anta Sports Products

para comprar una participación del 29,06% en la empresa alemana por 1.500 millones de euros (US$1.800 millones). Se espera que la operación ayude a Puma a aumentar sus ventas en el lucrativo mercado chino.

* "Llegados a este punto del ciclo, cabe esperar un repunte de las operaciones. Los balances son sólidos y los equipos directivos están buscando la forma de aumentar el crecimiento", añadió Callaghan. * LVMH avanzó un 0,2% y sus acciones cotizadas en Estados Unidos subían un 0,4% en una sesión agitada después de que el gigante del lujo dijo que vendió más productos de lo que esperaban los analistas en el cuarto trimestre, impulsando las esperanzas de un repunte del sector pese a las tensiones comerciales, un dólar más débil y los altos precios del oro.

