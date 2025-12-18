Acciones europeas suben tras datos de inflación EEUU y decisión del BCE que favorece el optimismo

Por Ragini Mathur, Purvi Agarwal, Twesha Dikshit y Utkarsh Hathi

18 dic (Reuters) - Las acciones europeas registraron ganancias generalizadas el jueves con una inflación estadounidense por debajo de lo esperado que reforzó las esperanzas de recortes de las tasas de la Fed en 2026 y una visión más positiva de la economía por parte del Banco Central Europeo tras mantener los tipos.

* El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 0,93% hasta 585,29 puntos tras dos sesiones consecutivas de descensos. Las principales bolsas regionales subieron en general, con el DAX alemán y el CAC 40 francés sumando un 1% cada uno.

* El BCE mantuvo estables las tasas de interés y adoptó una postura más positiva sobre la economía de la zona euro, que ha demostrado su resistencia a las perturbaciones del comercio mundial, lo que probablemente consolidó las expectativas de los inversores de que no se produzcan cambios en los tipos.

* El BCE mantuvo abiertas sus opciones, reiterando que fijaría los tipos "reunión por reunión" en función de los datos económicos, tras la insinuación de la semana pasada de Isabel Schnabel de que la próxima medida podría ser un alza de las tasas.

* En los sectores europeos, los bancos subieron un 1,1%, revirtiendo las pérdidas de la sesión anterior. Los servicios financieros subieron un 2,2%. Los grandes valores industriales subieron un 1,8%.

* Las empresas minoristas subieron un 2,1%, con el grupo de moda H&M subiendo un 3,6%. La empresa de alimentos Nestlé también subió.

* Las empresas del sector energético subieron un 0,7%, gracias a la subida de los precios del petróleo.

* "Es bastante sorprendente que, a pesar de la guerra comercial, la inflación, la recesión y las preocupaciones por la desaceleración económica, el año 2025 haya sido tan bueno", afirmó Marija Veitmane, responsable de análisis de renta variable de State Street.

* En Londres, el FTSE 100 se mantuvo plano después de que el Banco de Inglaterra recortara las tasas de interés a primera hora del día, pero el banco central señaló que el ritmo ya gradual de reducción de los costos de endeudamiento podría ralentizarse aún más.

* Todos los subíndices del STOXX 600 fueron positivos, con los valores aeroespaciales y de defensa a la cabeza de las ganancias, después de haber estado bajo presión esta semana.

* Entre los demás valores, el operador aeroportuario Aeroports de Paris cayó un 11,1% hasta el fondo del STOXX 600 después de que el regulador francés del transporte, ART, rechazara su propuesta de tarifas para 2026.

* El fabricante de electrodomésticos de cocina Rational AG subió un 5,2%, entre los que más subieron del STOXX 600, después de que la correduría UBS elevara el valor a "comprar" desde "neutral".

(Reporte de Twesha Dikshit, Utkarsh Hathi, Ragini Mathur y Purvi Agarwal en Bengaluru. Edición de Janane Venkatraman, Sahal Muhammed y Jane Merriman. Editado en español por Natalia Ramos)