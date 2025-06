Acciones europeas suben y dólar opera estable antes de fecha límite arancelaria

Por Elizabeth Howcroft

PARÍS, 4 jun (Reuters) - La mayoría de los índices bursátiles europeos subían el miércoles y el dólar cotizaba estable, en un momento en que la incertidumbre sobre los planes arancelarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y las negociaciones con China dominan el sentimiento del mercado.

* Trump fijó el miércoles como fecha límite para que los socios comerciales presenten propuestas de acuerdos para evitar que sus aranceles del "Día de la Liberación" entren en vigor dentro de cinco semanas.

* Los aranceles más elevados de Estados Unidos sobre el acero y el aluminio también entraron en vigor el miércoles, aplicándose a todos los socios comerciales excepto Reino Unido, el único país que ha alcanzado hasta ahora un acuerdo comercial preliminar.

* El índice de acciones mundiales de MSCI tocó un máximo histórico, impulsado en las últimas semanas por la debilidad del dólar, aunque las operaciones se mantenían moderadas mientras los inversores esperan noticias sobre una posible conversación esta semana entre Trump y el líder chino, Xi Jinping.

* Una publicación de Trump en las redes sociales antes de la apertura de los mercados europeos afectó a la confianza. "Me gusta el presidente Xi de China, siempre me ha gustado y siempre me gustará, pero es MUY DURO Y CUESTA MUCHO CERRAR TRATOS CON ÉL", afirmó Trump en su plataforma Truth Social.

* El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,5%, mientras que el DAX alemán avanzaba un 0,8%.

* El índice dólar operaba plano a 99,171 unidades y el euro ganaba un 0,1%, a US$1,1383.

* Amelie Derambure, de Amundi en París, se mostró sorprendida por la relativa calma en los mercados ante la amenaza arancelaria. "Para mí hay una clara disposición de los mercados a creer que al final del día la administración Trump no romperá el crecimiento de Estados Unidos", señaló.

* Aun así, indicó que podría haber más cambios en el comportamiento de los operadores a medida que los aranceles estén más cerca de entrar en vigor. "Creo que podemos esperar una mayor volatilidad en los próximos días hasta el final de la pausa arancelaria", comentó.

* El rendimiento de la deuda pública europea mejoraba levemente, con un alza de 3 puntos básicos en el retorno de los bonos alemanes a 10 años, al 2,533%.

* Durante la jornada dará comienzo la reunión de dos días del Banco Central Europeo. Se espera que la entidad recorte las tasas de interés el jueves y continúe relajando la política monetaria tras datos que mostraron en la víspera que la inflación se situó en mayo por debajo del objetivo del 2%. * En las materias primas, los precios del crudo operaban estables, mientras que el oro, favorecido por la debilidad del dólar y las tensiones comerciales, ganaba un 0,3%, a US$3361,65. (Editado en español por Carlos Serrano)