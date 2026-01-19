Acciones europeas sufren su mayor caída en dos meses por amenaza arancelaria de Trump por Groenlandia

Por Niket Nishant y Johann M Cherian

19 ene (Reuters) - Las acciones europeas registraron el lunes su mayor caída diaria ⁠en dos meses, sacudidas ⁠por la amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles adicionales a ocho países europeos hasta que Estados Unidos pueda comprar Groenlandia.

* El ⁠índice paneuropeo ‌STOXX ​600 cayó un 1,2%, y los valores de referencia de economías con fuertes exportaciones como ​Alemania y Francia bajaron más de un 1,3% cada uno.

* Trump dijo ‌que impondría un arancel adicional del 10% ‌a partir del 1 de febrero ​a los productos procedentes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia y Reino Unido, que aumentaría al 25% el 1 de junio si no se llegaba a un acuerdo.

* Las amenazas provocaron un fuerte rechazo en Europa, con una reacción que recuerda a la volatilidad observada cuando Trump impuso aranceles a las economías mundiales en abril. Sus declaraciones también suscitaron ⁠dudas sobre las perspectivas de los acuerdos comerciales alcanzados desde entonces con Europa.

* Los líderes mundiales ​y los ejecutivos corporativos se encuentran en el Foro Económico Mundial de Davos, cuyos comentarios serán analizados en busca de señales arancelarias y geopolíticas.

* La incertidumbre comercial redujo casi a la mitad las inversiones de las empresas alemanas en Estados Unidos en el primer año del segundo mandato de Trump, según un informe del Instituto Económico ⁠Alemán (IW) visto por Reuters.

* Los sectores del lujo, del automóvil y los valores tecnológicos ​fueron los que más perdieron, con caídas del 3%, el 2,2% y el 2,9%, respectivamente.

* Un indicador de la volatilidad de la renta variable de la zona euro subió 3,75 ‍puntos hasta su nivel más alto desde noviembre.

* La reacción del mercado podría ser exagerada debido a los escasos volúmenes de negociación por la festividad del Día de Martin Luther King Jr. en Estados Unidos.

* El grupo farmacéutico y agrícola Bayer subió un 7,1% a su nivel ​más alto desde octubre de 2023 después de que la Corte Suprema de Estados Unidos aceptó escuchar su oferta para limitar las demandas que afirman que su herbicida Roundup causa cáncer. (Reporte de Niket Nishant ‍y Johann M Cherian en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)