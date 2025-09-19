Acciones europeas terminan la semana sin cambios tras decisiones de bancos centrales

Por Johann M Cherian y Tristan Veyet

19 sep (Reuters) - Las acciones europeas cerraron con escasos cambios el viernes, lo que fue una semana agitada con un tono alentador, en gran medida condicionado por las decisiones de los bancos centrales, incluida la esperada baja de las tasas de interés de la Reserva Federal estadounidense.

* El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con una baja de un 0,04%, a 554,81 puntos, y en la semana también se mantuvo prácticamente plano.

* El índice de bancos europeos lideró las ganancias de la jornada, con una subida del 1,26%, tras una caída a principios de semana.

* Las acciones de defensa subieron un 0,8%, cerca de máximos históricos.

* Pero las ganancias generales se vieron contrarrestadas por el índice de medios de comunicación, que cayó un 2,4% hasta mínimos de más de dos semanas, lastrado por el grupo publicitario WPP, que cerró en su nivel más bajo desde marzo de 2009.

* Los valores energéticos también fueron un lastre, con un descenso del 0,8%, debido a una caída de los precios del petróleo ante la preocupación por la gran oferta.

* Si bien la Reserva Federal recortó las tasas 25 puntos básicos por primera vez desde diciembre, sus perspectivas siguieron siendo menos expansivas de lo esperado, lo que apunta a un ritmo moderado de futuros recortes y a una falta de urgencia para entrar un ciclo de relajación monetaria en toda regla.

* Sin embargo, la medida bastó para impulsar los activos de mayor riesgo, destacando el repunte de los valores tecnológicos europeos, que se convirtieron en el sector más rentable de la semana con una subida del 4,9%. (Reporte de Tristan Veyet en Gdansk y Johann M Cherian en Bengaluru, edición en español de Javier López de Lérida)