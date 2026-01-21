Acciones europeas terminan planas mientras Trump suaviza su retórica sobre Groenlandia

Por Niket Nishant, Avinash P y Johann M Cherian

21 ene (Reuters) - Las acciones europeas recortaron las pérdidas anteriores y cerraron planas el miércoles después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suavizara su retórica en torno a la adquisición de Groenlandia, dando un poco de alivio a los inversores sacudidos por su última táctica agresiva.

* El índice paneuropeo STOXX 600 terminó plano en 602,67 puntos, tras caer casi un 1% en la sesión anterior.

* La amenaza de Trump de imponer una serie de aranceles crecientes a ocho países europeos hasta que Estados Unidos pueda comprar Groenlandia ha provocado una venta masiva en los mercados mundiales, con el STOXX 600 tocando pérdidas de casi el 3% en un momento dado esta semana.

* Sin embargo, el miércoles, Trump descartó el uso de la fuerza en su intento de adquirir el territorio autónomo danés en un discurso en el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza.

* Trump no se refirió a sus amenazas arancelarias contra Europa, y las alzas de los metales preciosos, refugio seguro, fueron un reflejo de que aún persiste la cautela.

* En este contexto, los valores mineros subieron un 3,7%, mientras que los químicos ganaron un 1,7%.

* Sutanya Chedda, estratega de renta variable europea de UBS, dijo que el banco suizo estaba buscando sectores en Europa que estuvieran menos expuestos internacionalmente y más alineados internamente.

* "Algunos de los temas y sectores que creemos que van a impulsar los mercados en Europa este año van a ser cosas como los bancos, los seguros, así como los servicios públicos, las energías renovables, la electrificación y todo lo que esté alineado con la productividad", dijo.

* "Todo lo que empiece a cosechar algunos de los frutos de la inteligencia artificial o las inversiones en capex... serán los ganadores de 2026", añadió.

* Los inversores también se centraron en las actualizaciones corporativas. Los datos recopilados por LSEG a principios de mes apuntan a que se espera que los beneficios trimestrales sufran la mayor caída desde finales de 2023.

* Los valores de seguros cayeron un 1,7%, con Admiral Group cayendo un 4,1% después de que Goldman Sachs rebajara la calificación de la aseguradora británica a vender desde neutral.

* Danone cayó un 8,4%. BofA señaló que el descenso de la natalidad en China podría reducir aún más el mercado de la empresa francesa de consumo.

* En el lado opuesto, Rio Tinto ganó un 5,2% después de que la minera superara las expectativas de producción trimestral de mineral de hierro y cobre.

* Barry Callebaut subió un 3,3% tras el nombramiento del antiguo jefe de Unilever, Hein Schumacher, como CEO.

* Las acciones de Edenred subieron un 10,4% después de que el proveedor francés de vales y tarjetas de prestaciones obtuviera una orden judicial en Brasil para suspender los cambios previstos en el nuevo sistema de vales de comida del país.

(Reporte de Niket Nishant, Avinash P y Johann M Cherian en Bengaluru; Edición de Mrigank Dhaniwala, Vijay Kishore y Joe Bavier)