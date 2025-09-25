Acciones europeas tocan mínimo de tres semanas lastradas por sector de tecnología médica

Por Shashwat Chauhan y Amir Orusov

25 sep (Reuters) - Las bolsas europeas se vieron lastradas el jueves por el sector de la tecnología médica, en una jornada en la que los inversores analizaron los comentarios de las autoridades de la Reserva Federal y nuevos datos económicos en busca de pistas sobre la senda de las tasas de interés.

* El índice paneuropeo STOXX 600 perdió un 0,7%, tras haber tocado su nivel más bajo en tres semanas en los primeros compases de la sesión. La mayoría de las bolsas regionales también cerraron en rojo.

* Los valores del sector sanitario fueron los que peores resultados obtuvieron, con un descenso del 1,9%, y la empresa alemana de tecnología médica Siemens Healthineers cayó un 3,4% después de que el Departamento de Comercio estadounidense anunció nuevas investigaciones de seguridad nacional por la importación de equipos de protección personal, artículos médicos, robótica y maquinaria industrial.

* El fabricante danés de equipos médicos Coloplast y la empresa neerlandesa de tecnología médica Philips también restaron más de un 3% cada uno.

* Construcción y materiales declinaron un 1,5%, mientras que bienes y servicios industriales perdieron un 0,8%.

* Entre los valores alcistas, el minorista de moda sueco H&M se disparó un 9,8% tras anunciar un aumento mucho mayor de lo esperado en su beneficio del tercer trimestre.

* Las mineras europeas avanzaron un 0,6%, al hilo de la subida de los precios del cobre.

* Incluyendo los movimientos del jueves, el STOXX 600 acumula un alza del 9% en el año, por detrás de las ganancias cercanas al 13% del estadounidense S&P 500. (Editado en español por Carlos Serrano)