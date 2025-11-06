Acciones Grupo Aeroméxico avanzan en regreso al mercado bursátil

(Actualiza con detalles y contexto)

CIUDAD DE MÉXICO, 6 nov (Reuters) - Las acciones de la aerolínea Grupo Aeroméxico subían el jueves en su retorno al mercado bursátil de México luego de llevar a cabo una oferta pública mixta por 970.600.000 de pesos (unos US$52 millones).

Los títulos de Grupo Aeroméxico, que opera la principal línea aérea del país, se negociaban en 36,20 pesos, un 2,4% por encima de su precio de colocación de 35,34 pesos.

La compañía colocó 27.460.000 de acciones a través de una oferta primaria de 7.000.000 de títulos y una secundaria por 20.460.000. Además, llevó a cabo una oferta simultánea de ADS en Estados Unidos, así como una colocación privada de acciones.

Los ADR avanzaban un 3,5% a US$19,68 en Nueva York.

Aeroméxico dijo que los recursos recaudados del componente primario de la oferta global y de la colocación privada ascienden a unos US$178,8 millones, que serán empleados para usos corporativos generales, incluyendo pagos relacionados con la ampliación de su flota.

Grupo Aeroméxico abandonó el mercado bursátil en 2022 como parte de un proceso de reestructura en el marco del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

(1 dólar = 18,6220 pesos mexicanos)

(Reporte de Noé Torres)