Acciones Grupo México Transportes se disparan tras lanzamiento de OPA para su desliste

LA NACION
CIUDAD DE MÉXICO, 23 sep (Reuters) - Las acciones de Grupo México Transportes subían en sus primeras negociaciones del martes, después de que la empresa anunció el inicio de una oferta pública de adquisición (OPA) como parte de su proceso para salir del mercado bursátil.
Los títulos de Grupo México Transportes, el negocio ferroviario del gigante minero Grupo México, subían un 7,94% a 35,50 pesos.
La transacción, que finalizará el 20 de octubre, contempla la compra de 390,9 millones de títulos en manos de inversionistas a un precio de 35,99 pesos cada uno, de acuerdo con un documento divulgado por la Bolsa Mexicana de Valores. (Reporte de Raúl Cortés Fernández; Editado por Noé Torres)
