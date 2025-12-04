Acciones industriales y de automotrices impulsan a las bolsas europeas

Por Anastasiia Kozlova, Purvi Agarwal y Tharuniyaa.

4 dic (Reuters) -

Las acciones europeas cerraron al alza el jueves, lideradas por las de los sectores industrial y de automóviles, por un mayor apetito por el riesgo en los mercados por las expectativas de un recorte de tasas en Estados Unidos. * El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 0,45%, a 578,84 puntos al cierre, en su tercera sesión de ganancias. * Los fabricantes de automóviles lideraron los avances sectoriales, subiendo un 2,2%, con Porsche y Mercedes-Benz sumando un 5,7% y un 4,4% respectivamente.

* Se vieron impulsadas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso el miércoles recortar los estándares de ahorro de combustible, en un impulso para facilitar a los fabricantes de automóviles la venta de autos de gasolina. * Los valores industriales subieron un 1,4%. Schneider Electric y Siemens Energy ganaron un 3,2% y un 2,5%, respectivamente, después de que J.P.Morgan elevó la calificación de ambas empresas a "sobreponderar" desde "neutral". * Los movimientos apoyaron a los índices regionales, con los de Alemania y Francia subiendo alrededor de un 0,9% y un 0,6%, respectivamente.

* "Por fin hay buenas noticias para un sector que lleva bastante tiempo luchando por avanzar de forma sostenida en términos de subidas reales (...) la relajación de la regulación podría dar un respiro al sector", dijo Chris Beauchamp, analista jefe de mercados de IG. (Reportaje de Anastasiia Kozlova, Purvi Agarwal y Tharuniyaa Lakshmi; edición en español de Javier López de Lérida)