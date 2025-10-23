Acciones mexicana Alsea caen tras reportar ganancias trimestrales menores a lo esperado

CIUDAD DE MÉXICO, 23 oct (Reuters) - Las acciones del operador mexicano de restaurantes Alsea caían más de un 3% el jueves, después de que redujo su orientación para 2025 y las ganancias del tercer trimestre se ubicaron por debajo de los pronósticos de los analistas.

La empresa recortó el pronóstico de ingresos para 2025 a un crecimiento alto de un solo dígito frente a una estimación anterior de dos dígitos bajos, y su pronóstico de ganancias básicas a un crecimiento bajo de un solo dígito desde un dígito medio anterior, dijo JPMorgan citando una llamada de ganancias.

Alsea apunta a una demanda peor a la esperada en septiembre, ya que Starbucks sigue teniendo dificultades en Francia y los clientes mexicanos prefieren artículos de menor precio, agregó JPMorgan.

Para el tercer trimestre, Alsea reportó una utilidad neta de 367 millones de pesos (unos US$20 millones), por debajo del pronóstico de 568 millones de los analistas, mientras que los ingresos alcanzaron los 21.150 millones de pesos frente a una estimación de 22.160 millones.

La compañía prevé una inversión de capital de 6000 millones de pesos este año y de 5000 a 5500 millones de pesos en 2026, mientras se centra en la remodelación de tiendas.

Analistas de Scotiabank citaron un panorama "mixto" con señales positivas de algunos países, mientras que los de Santander son optimistas: "Creemos que los márgenes mejorarán en los próximos trimestres".

Las acciones de Alsea recuperaban terreno al final de la mañana después de caer más de un 5% en sus primeras negociaciones.

(1 dólar = 18,3694 pesos mexicanos) (Reporte de Sarah Morland; Editado en español por Noé Torres)