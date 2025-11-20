Acciones mexicana Esentia se disparan más de 10% en su debut bursátil

(Añade cotización de la acción, detalles)

CIUDAD DE MEXICO, 20 nov (Reuters) - Las acciones de la firma mexicana de energía Esentia trepaban el jueves luego de debutar en el mercado local con una oferta pública inicial por un monto aproximado de 11.592 millones de pesos.

Los títulos de la empresa, dedicada al transporte y comercialización de gas natural, se cotizaban en cerca de 50 pesos (unos US$2.72), lo que representaba un incremento superior al 10% respecto al precio de salida de 45 pesos en el que se fijaron los títulos para su estreno bursátil.

BBVA México dijo más temprano en un comunicado que coordinó la oferta pública inicial de la compañía por un monto aproximado de 11.592 millones de pesos, que corresponden a 257.6 millones de acciones ordinarias, de las cuales un 41% fueron colocadas en el mercado nacional y un 59% en el internacional.

El monto representó una sobresuscripción una y media veces superior a la oferta base, agregó.

Según una presentación a inversionistas divulgada anteriormente, los fondos recaudados serán destinados a financiar el plan de expansión de la compañía y al pago parcial de algunos de sus pasivos.

A primera hora del jueves, la compañía había informado que recibirá casi 8.000 millones de pesos como recursos netos de la oferta global, sin considerar el ejercicio de la opción de sobreasignación, tomando en consideración el punto medio del rango del precio de colocación por acción, fijado en 45 pesos.

"La participación de empresas como Esentia en el mercado de valores impulsa la inversión, fortalece la infraestructura y acelera la transición hacia modelos más eficientes, innovadores y sostenibles", dijo la bolsa en un comunicado.

La firma energética registró en 2024 ingresos ajustados por 403 millones de dólares, un 0.5% más que en 2023, con un incremento de su UAFIDA ajustado del 1.6%, a 311 millones de dólares, de acuerdo a sus propios datos.

Su activo principal es el Sistema Waha o Sistema Wahalajara, una red de más de 2.000 kilómetros que transporta gas de bajo costo de Waha, Texas, a importantes polos industriales del centro-occidente de México y tiene como punto final la ciudad Guadalajara.

(US$1 = 18.3815 pesos mexicanos) (Reporte de Aida Peláez-Fernández, Noé Torres y Raúl Cortés Fernández; Editado por Ana Isabel Martínez)