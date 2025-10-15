Acciones mexicana Orbia se disparan por versiones de venta en uno de sus negocios

CIUDAD DE MÉXICO, 15 oct (Reuters) - La bolsa mexicana reanudó el miércoles la negociación de las acciones del conglomerado Orbia, que había sido suspendida poco antes en la jornada tras registrar un salto de un 15% ante versiones sobre una posible desinversión en una de sus unidades de negocio.

Los títulos de Orbia continuaban subiendo con fuerza luego del restablecimiento de las transacciones, pero ahora trepaban un 17,49% a 18,61 pesos.

La firma atribuyó el brusco movimiento a versiones de prensa acerca de una posible venta en su negocio de Precision Agriculture y añadió en un comunicado enviado a la bolsa que no comenta sobre "rumores" ni "especulaciones" del mercado.

"La compañía evalúa continuamente oportunidades para optimizar sus grupos de negocios y generar valor para sus accionistas", dijo. "Cualquier anuncio oficial sobre la estrategia, las operaciones o la estructura financiera se realizará mediante comunicados de prensa", agregó. (Reporte de Noé Torres)