Acciones mexicanas de Industrias Peñoles se disparan a récord histórico por precios de los metales

CIUDAD DE MÉXICO, 12 ene (Reuters) - Las acciones de la minera mexicana Industrias Peñoles subían el lunes con fuerza anotando nuevos niveles máximos históricos ante una escalada de los precios de los metales preciosos.

Los títulos de Industrias Peñoles, el mayor productor mundial de plata afinada, se negociaban en 1.070,89 pesos, con un retorno de un 8,5%, encabezando las ganancias en la plaza bursátil local.

Los precios de algunos metales, como la plata, ascendían a niveles récord por la búsqueda de activos de refugio ante la incertidumbre derivada de una investigación penal estadounidense contra el jefe de la FED, Jerome Powell.

(Reporte de Noé Torres; Editado por Raúl Cortés Fernández)