Acciones mundiales operan en máximos por esperanzas sobre tasas e inflación

Por Tom Wilson

LONDRES, 13 ago (Reuters) - Las acciones mundiales operaban en máximos históricos y el dólar se debilitaba el miércoles, ya que los inversores aplaudían unos datos de inflación moderados y las expectativas de tasas de interés en Estados Unidos el mes que viene impulsaban la demanda de activos de mayor riesgo.

* El índice de acciones mundiales de MSCI avanzaba por segundo día consecutivo y tocó un máximo histórico de 951,74 unidades. Por su parte, el Nikkei japonés marcó un nuevo récord por segunda sesión consecutiva.

* Los papeles europeos avanzaban un 0,5% y los alemanes, un 0,6%. Los valores de defensa lideraban las alzas, con un alza del 1,2%.

* El Índice de Precios al Consumo (IPC) aumentó algo menos de lo previsto en el año hasta julio, mostrando que los aranceles a las importaciones del presidente Donald Trump no han impactado del todo aún. Eso ayudó a Wall Street a escalar nuevas alturas, apoyado por la creciente certeza de que la Reserva Federal recortará las tasas el próximo mes.

* "El hecho de que el IPC fuera en general como se esperaba fue recibido con alivio, provocando ganancias en la renta variable y a un estrechamiento de los diferenciales de crédito, ya que los inversores confían cada vez más en otro recorte de tasas", escribieron los analistas de Deutsche Bank.

* También impulsaba el optimismo del mercado la firma por parte de Trump de un decreto que pausa los gravámenes de tres dígitos a las importaciones chinas durante otros 90 días.

* El ambiente positivo se extendía a Wall Street, donde los futuros del S&P 500 alcanzaban máximos históricos, apuntando a un avance del 0,2%.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas divisas, caía por segundo día consecutivo, tocando su nivel más bajo en dos semanas. En sus últimas operaciones restaba un 0,3%, a 97,7 unidades.

* La moneda estadounidense cedía un 0,2% ante su par japonés, a 147,52 yenes. El euro subía un 0,3%, a US$1,1711, tras ganar un 0,5% en la sesión anterior.

* Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores valoran en un 98% la posibilidad de un recorte de tasas de la Fed en septiembre, frente al 57% de hace un mes.

* Los precios del crudo bajaban levemente en la sesión.

(Reporte adicional de Rocky Swift en Tokio; editado en español por Carlos Serrano)