Acciones mundiales operan estables y dólar cae con foco puesto en la Fed

Por Jaspreet Kalra

MUMBAI, 28 ago (Reuters) - La renta variable mundial operaba estable el jueves, con Wall Street en camino a una apertura plana, mientras el dólar caía, ya que los operadores reafirmaban sus apuestas de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés el mes que viene.

* Los futuros bursátiles apuntaban a un comienzo estable para el S&P 500 y el Nasdaq, de gran peso tecnológico, pese al tambaleo de los valores de este sector en Asia y Europa tras los resultados de Nvidia.

* Las acciones de Nvidia bajaban cerca de 1,5% en las operaciones previas a la apertura de los mercados en Estados Unidos, ya que la incertidumbre sobre sus negocios en China empañó una previsión de ingresos para el próximo trimestre mejor de lo esperado.

* Los papeles de los chips cotizaban mixtos en Europa, mientras los inversores analizan las perspectivas de la empresa, lo que también pesó sobre los valores del sector tecnológico en Asia. Las acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company restaron 2,5%.

* Las perspectivas de Nvidia superaron las expectativas del consenso de analistas, pero también decepcionaron a unos inversores acostumbrados a resultados desorbitados.

* El índice paneuropeo STOXX 600 caía cerca de 0,3%, revirtiendo las ganancias iniciales.

* Las apuestas de un recorte de tasas en septiembre han pesado sobre el dólar este mes, haciéndolo caer 2% frente a una cesta de seis destacadas monedas. En su última cotización declinaba 0,2%, a 97,9 unidades.

* "A menos que veamos un informe de empleo muy robusto a principios de septiembre, creo que la Fed va a empezar a recortar las tasas", dijo Lee Hardman, de MUFG.

* Por otra parte, la preocupación por la senda fiscal de Francia probablemente seguirá centrando la atención de los mercados regionales, tras la apuesta del primer ministro François Bayrou por conseguir el respaldo a su plan de reducción de deuda a través de una cuestión de confianza el mes que viene.

* El euro subía 0,2%, a US$1,1667; la libra esterlina ganaba 0,1%, a US$1,3515; y el billete verde restaba 0,3% ante su par japonés, a 146,93 yenes.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años, sensible a las expectativas de tasas, operaba al 3,629%, con un declive acumulado de 6 puntos básicos en la semana y cerca de su mínimo desde finales de abril.

* En los mercados de materias primas, el oro al contado mejoraba 0,2%, a US$3405,56, cerca de un máximo de más de dos semanas.

(Editado en español por Carlos Serrano)