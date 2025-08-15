Acciones mundiales rondan nuevos picos mientras mercados esperan cita Trump-Putin

Por Iain Withers

LONDRES, 15 ago (Reuters) - Las bolsas mundiales rondaban máximos históricos el viernes, a la espera de la reunión entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente, y datos del comercio minorista estadounidense que podrían dar pistas sobre la salud de la mayor economía mundial.

* El índice de acciones mundiales de MSCI consolidaba sus recientes ganancias, mientras las bolsas europeas avanzaban un 0,2%, a 953,54 unidades, justo por debajo del récord de 954,21 alcanzado el miércoles. Los futuros de Wall Street cotizaban planos.

* La Casa Blanca dijo que la cita entre Trump y Putin tendrá lugar a las 11.00, hora de Alaska (1900 GMT), y que las esperanzas del presidente estadounidense de lograr un acuerdo de alto el fuego en Ucrania son inciertas. Trump ha dicho que podría celebrarse una segunda cumbre junto al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, si las conversaciones van bien.

* "Todavía hay un pequeño grado de prima de riesgo en los mercados europeos debido a la guerra. Cualquier tipo de resolución acabará por reducirla", afirmó Shaniel Ramjee, de Pictet Asset Management, quien añadió que los precios del crudo y otras materias primas también podrían reaccionar.

* "No obstante, creo que el mercado ha aprendido a no esperar demasiado de estas negociaciones. En última instancia, Zelenski y los europeos no están invitados. Tendrán que participar en cualquier negociación final", agregó.

* Los inversores también estarán atentos a los datos de comercio minorista de Estados Unidos, que se publicarán más tarde en el día, tras un inesperado repunte de los precios al productor en la víspera que renovó la preocupación por la inflación y redujo las expectativas de recortes más elevados de tasas de interés por parte de la Reserva Federal este año.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años operaba estable al 4,29%, tras ganar 5 puntos básicos el jueves a raíz de los datos de precios al productor.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas divisas, restaba un 0,3%, a 97,897 unidades.

* Datos del PBI japonés publicados el viernes mostraron una expansión anualizada de la economía del 1% en abril-junio, superando las estimaciones de los analistas. El dólar caía un 0,6% frente al yen, a 146,875 unidades.

* En los mercados de materias primas, los precios del crudo declinaban cerca de un 1% y el oro al contado cotizaba plano a US$33.337 la onza.

* Los mercados de criptodivisas se estabilizaban después de que el bitcóin tocó un pico de US$124.480,82 el jueves.

En la jornada se apreciaba un 0,9%.

(Reporte adicional de Gregor Stuart Hunter en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)