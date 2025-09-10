Acciones mundiales suben, contenida inflación en EEUU impulsa expectativas recortes tasas Fed

Por Sinéad Carew y Jaspreet Kalra

NUEVA YORK/MUMBAI, 10 sep (Reuters) - Las acciones globales subían levemente el miércoles, mientras que el dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro caían tras datos de inflación de Estados Unidos más débiles de lo esperado, lo que impulsaba las perspectivas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

* Mientras, la incertidumbre geopolítica impulsaba los precios del petróleo y mantenía al oro cerca de máximos históricos tras el ataque de Israel contra el liderazgo de Hamás en Qatar el martes, mientras que Polonia desplegó sus propias defensas aéreas y las de la OTAN para derribar drones tras un ataque aéreo ruso en el oeste de Ucrania.

* En cuanto a los datos, la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó que el Índice de Precios al Productor (IPP) para la demanda final cayó un 0,1% tras un aumento revisado a la baja del 0,7% en julio.

* Economistas encuestados por Reuters esperaban un avance del IPP del 0,3% tras un aumento previamente reportado del 0,9% en julio. Los precios de los servicios cayeron un 0,2%, mientras que los precios de los bienes subieron un 0,1% tras un aumento del 0,6% el mes anterior.

* "Las acciones y los bonos claramente se mostraron satisfechos con el informe del IPP. La inflación resultó algo más moderada de lo que muchos esperaban", dijo Carol Schleif, estratega jefe de mercado de BMO Private Wealth en Mineápolis.

* "Esto refuerza la idea de que la Fed no debería recortar solo una vez la próxima semana. Esto aumenta la probabilidad de que la Fed pueda recortar más de una vez antes de fin de año".

* Los operadores consideran que un recorte de 25 puntos básicos por parte de la Fed el próximo miércoles es una apuesta segura, e incluso dan un 12% de probabilidades de una reducción de medio punto porcentual, según la herramienta FedWatch del CME Group, que también muestra las apuestas a nuevas reducciones en las reuniones de octubre y diciembre.

* El último obstáculo potencial para esas expectativas, los datos de inflación al consumidor, se publicarán a primera hora del jueves.

* En Wall Street, el S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron máximos históricos tras los datos del IPP.

El Promedio Industrial Dow Jones caía un 0,41%, a 45.524,82 puntos; el S&P 500 subía un 0,53%, a 6547,29 puntos; y el Nasdaq Composite sumaba un 0,52%, a 21.992,55 puntos.

* El índice MSCI de acciones globales avanzaba un 0,50%, a 966,53 puntos.

* El índice paneuropeo STOXX 600 cotizaba estable, mientras que el índice referencial de Polonia cayó cerca de un 1%, uno de los pocos índices regionales en números rojos en Europa.

* En cuanto a divisas, el dólar se depreciaba ligeramente frente al yen y el euro tras los datos de precios al productor.

* El índice dólar, que compara la moneda con una cesta de divisas, caía un 0,2%, a 97,61, mientras que el euro ganaba un 0,17%, a US$1,1728. Frente al yen, el dólar cedía un 0,06%, a 147,32 yenes.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro de referencia a 10 años caía 2,1 puntos básicos al 4,053%, mientras que el del papel a 30 años retrocedía 0,8 puntos básicos al 4,7087%. La rentabilidad a 2 años, que suele fluctuar en consonancia con las expectativas sobre las tasas de interés de la Fed, cedía 1,3 puntos básicos, al 3,529%.

* En materias primas, el crudo estadounidense ascendía un 0,73%, a US$63,09 por barril, y el Brent subía un 0,71% a US$66,86 por barril.

* El oro al contado, en tanto, sumaba un 0,57%, a US$3646,75 por onza. Los futuros del oro estadounidense repuntaban un 0,29%, a US$3653,90 por onza.

(Reporte de Sinéad Carew, Jaspreet Kalra y Kevin Buckland; Editado en Español por Manuel Farías)