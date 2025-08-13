Acciones mundiales tocan nuevo pico y bonos suben por apuestas de recorte de tasas

(.)

Por Chibuike Oguh

NUEVA YORK, 13 ago (Reuters) - Las acciones mundiales tocaron un nuevo récord por segundo día consecutivo el miércoles, impulsado en parte por el sentimiento alcista de Wall Street, ya que los inversores se posicionaban ante una probable rebaja de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

* El índice de acciones mundiales de MSCI avanzaba a 954,21 unidades, marcando un récord tras alcanzar un nuevo máximo en la sesión anterior.

* Los índices S&P 500 y Nasdaq tocaron nuevos picos en Wall Street por segunda sesión consecutiva, mientras el Dow Jones también avanzaba. Los valores de los sectores sanitario, de consumo discrecional y financiero lideraban las alzas, mientras que los industriales y los de consumo básico eran los principales lastres.

* Los papeles europeos avanzaron un 0,5%, mientras que el Nikkei subió por sexto día consecutivo, superando por primera vez la cota de los 43.000 puntos y marcando un nuevo récord. El índice más amplio de MSCI de acciones de Asia-Pacífico excluyendo Japón mejoró un 1,6%.

* "En gran medida es una continuación de lo que vimos ayer, con la inflación siendo obviamente el motor del alza", dijo Garrett Melson, de Natixis Investment Managers Solutions en Boston.

* El Índice de Precios al Consumo (IPC) aumentó algo menos de lo previsto en el año hasta julio, mostrando que el impacto de los aranceles a las importaciones del presidente Donald Trump es limitado aún. Eso ayudó a Wall Street a escalar nuevas alturas, apoyado por la creciente certeza de que la Fed recortará las tasas el próximo mes.

* Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores ven casi un 100% de probabilidades de una rebaja de la Fed en septiembre, frente al 57% de hace un mes. También impulsaba el optimismo del mercado la firma por parte de Trump de un decreto que pausa los gravámenes de tres dígitos a las importaciones chinas durante otros 90 días.

* El retorno de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de la Fed, caía 6,1 puntos básicos, al 3,67%, y el de las notas a 10 años restaba 6,2 puntos básicos, al 4,231%. Los rendimientos se mueven en dirección opuesta al precio de la deuda.

* En los mercados cambiarios, el dólar cedía un 0,47% ante su par japonés, a 147,14 yenes, y un 0,3% frente al franco suizo, a 0,804 unidades. El euro subía un 0,37%, a US$1,1716.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas divisas, caía por segundo día consecutivo, tocando su nivel más bajo en dos semanas.

En sus últimas operaciones restaba un 0,33%, a 97,7 unidades.

Los precios del crudo perdían más de un 1% antes de la reunión que mantendrán el viernes en Alaska los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin.

El oro al contado mejoraba un 0,51%, a US$3361,82 la onza, y los futuros del oro en Estados Unidos avanzaban un 0,43%, a US$3363,4.

(Reporte adicional de Tom Wilson en Londres y Rocky Swift en Tokio; editado en español por Carlos Serrano)