Acciones revierten avances iniciales y rendimiento de bonos EEUU sube

Por Sinéad Carew y Alun John

NUEVA YORK/LONDRES, 15 jul (Reuters) - Las acciones mundiales bajaban el martes tras tocar un máximo histórico y el rendimiento de los bonos del Tesoro tocaba su nivel más alto en más de un mes, mientras los inversores evalúan el leve avance de la inflación en Estados Unidos y resultados trimestrales moderadamente positivos de los grandes bancos.

* Los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron un 0,3% en junio, en línea con lo previsto, pero su mayor alza desde enero. Los precios subieron en todos los bienes, desde el café a los equipos de audio y los muebles para el hogar, en lo que los economistas vieron como evidencia de que los crecientes aranceles a la importación se están pasando a los consumidores.

* La Reserva Federal había puesto en pausa los recortes de las tasas de interés a la espera de datos que mostraran el impacto de los aranceles. No obstante, tras los datos, los operadores se aferraron a sus apuestas de que es más probable que la entidad recorte las tasas en septiembre.

* "Los aranceles están en los datos, pero no es tan devastador como muchos temían", dijo Brian Jacobsen, economista jefe de Annex Wealth Management. "No es que los aranceles no importen, es que no importan a la inflación tanto o tan mecánicamente como muchos temían".

* En Wall Street, el Promedio Industrial Dow Jones caía 240,67 puntos, o un 0,54%, a 44.218,98 unidades; el índice S&P 500 subía 2,51 puntos, o un 0,04%, a 6271,07 unidades; y el Nasdaq Composite avanzaba 140,7 puntos, o un 0,68%, a 20.781,03 unidades.

* El Nasdaq, de gran peso tecnológico, se veía impulsado por valores del sector de los semiconductores como Nvidia, que subía cerca de un 4% tras anunciar que reanudará las ventas de sus chips de inteligencia artificial H20 a China.

* El índice de acciones mundiales de MSCI restaba 0,93 puntos, o un 0,1%, a 922,53 unidades, tras tocar un nuevo máximo histórico. El paneuropeo STOXX 600 declinó un 0,36%.

* Los inversores también están analizando los resultados de JPMorgan Chase y Citigroup, que superaron las expectativas, pero recibieron una respuesta desigual del mercado. Si bien el primero cedía un 0,5%, el segundo repuntaba un 2,7%, mientras que Wells Fargo caía más de un 5%.

* El rendimiento de los bonos referenciales del Tesoro estadounidense a 10 años ganaba 5,4 puntos básicos, al 4,481%; el de las notas a 30 años subía 4,1 puntos básicos, al 5,0135%; y el de los papeles a dos años , que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de la Fed, mejoraba 5,9 puntos básicos, al 3,957%.

* El comercio sigue centrando la atención de los inversores, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el fin de semana con imponer aranceles del 30% a la Unión Europea y México a partir del 1 de agosto. Sin embargo, el lunes dijo que está abierto a nuevas negociaciones antes de que los gravámenes entren en vigor.

* En los mercados cambiarios, el dólar tocaba máximos de 15 semanas frente a su par japonés, sumando un 0,79%, a 148,87 yenes. El índice dólar ganaba un 0,46%, a 98,57 unidades; el euro bajaba un 0,45%, a US$1,1611; y la libra esterlina cedía un 0,26%, a US$1,3392.

* Los precios del crudo perdían en torno a un 0,5% después de que Trump impuso un plazo de 50 días para que Rusia ponga fin a la guerra en Ucrania si quiere evitar sanciones energéticas, aliviando las preocupaciones inmediatas sobre el suministro.

* El oro al contado bajaba un 0,1%, a US$3340,26 la onza, y los futuros del oro en Estados Unidos perdían un 0,31%, a US$3341.

(Reporte adicional de Lawrence White en Londres y Rocky Swift en Tokio; editado en español por Carlos Serrano)