Acciones se disparan en Bombay tras anuncio de Trump de un acuerdo entre EEUU e India

Las acciones de la bolsa de Bombay se dispararon al inicio de la sesión de este martes, después de que el presidente estadoundiense, Donald Trump, anunciara un acuerdo comercial con India y se comprometiera a reducir los aranceles sobre sus productos.

El índice bursátil Nifty subió un 4,86% hasta alcanzar los 26.200 puntos tras conocerse el lunes el pacto, que, según Trump, se produjo después de que el primer ministro Narendra Modi prometiera dejar de comprar petróleo ruso debido a la guerra en Ucrania.

Hace varios meses, el mandatario estadounidense anticipó que India dejaría de comprar petróleo a Rusia, lo que privaría a Moscú de un ingreso crucial, utilizado en particular para financiar el conflicto.

India "aceptó dejar de comprar petróleo ruso y adquirir mucho más de Estados Unidos y, eventualmente, de Venezuela", afirmó Trump en su red Truth Social tras un diálogo telefónico con Modi.

El magnate republicano dijo que India reducirá a "cero" sus barreras tanto arancelarias como regulatorias, y que además comprará "más de 500.000 millones de dólares" en productos estadounidenses.

Modi afirmó poco después que había mantenido una "maravillosa" conversación telefónica con Trump y agradeció la reducción al 18% de los aranceles sobre productos indios, aunque sin alguna referencia a dejar de comprar petróleo a Moscú.