Acciones se mantienen firmes por apuestas a recortes tasas Fed, el oro en racha

Por Iain Withers y Wayne Cole

LONDRES/SÍDNEY, 12 sep (Reuters) - Las bolsas mundiales se encaminaban a una subida semanal el viernes, ya que las expectativas de rápidas bajadas de tasas en Estados Unidos prometían reducir los costos de endeudamiento en todo el mundo, un alivio para los estresados mercados de bonos y un lastre para el dólar.

* Las bolsas europeas cedían un 0,1%, mientras que los futuros del Nasdaq y del S&P 500 se mantenían planos y bajaban un 0,1%, respectivamente, después de que los índices de Wall Street alcanzaran nuevos máximos durante la noche. El índice de las acciones mundiales MSCI seguía en camino de registrar una subida semanal del 1,8%.

* El oro, en tanto, se dirigía hacia su cuarta alza semanal seguida y cotizaba cerca de niveles récord, en una señal de que persiste la preocupación de los inversores por la incertidumbre económica mundial.

* Los mercados bursátiles de Asia habían registrado fuertes ganancias.

Las acciones chinas alcanzaron un máximo de 3 años y medio, alentadas por las fuertes expectativas de crecimiento de los beneficios relacionadas con la inteligencia artificial.

* El informe de precios al consumo de Estados Unidos había sido el último gran obstáculo para que la Reserva Federal recortara las tasas de interés la próxima semana, y aunque mostró un aumento de los precios, los mercados siguieron centrados en las débiles cifras de empleo de la semana anterior.

* Los mercados de futuros muestran un 95% de probabilidades de un recorte de un cuarto de punto, hasta el 4,00%-4,25%, la próxima semana, y un 5% de probabilidades de una rebaja de medio punto.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subía 2,5 puntos básicos, al 4,035%, tras caer el jueves por debajo del 4% por primera vez desde abril.

* En los mercados de divisas, el índice dólar, que mide la cotización del billete verde frente a seis divisas, se mantenía prácticamente sin cambios en 97,635 puntos.

* El dólar ganaba un 0,3% frente al yen, a 147,68 yenes, después de que los ministros de Finanzas de Japón y Estados Unidos publicaran el viernes una declaración en la que reafirmaban que ninguno de los dos países fijaría como objetivo de sus políticas monetarias los niveles de sus divisas.

* El euro se mantenía prácticamente estable en US$1,17305, tras recibir un modesto impulso el jueves, cuando el Banco Central Europeo mantuvo las tasas sin cambios y señaló que se encontraba en un "buen lugar" en cuanto a la política monetaria.

* La economía británica registró un crecimiento mensual nulo en julio, en línea con las previsiones, pero mostrando una fuerte caída en la producción de las fábricas, lo que pesaba sobre la libra esterlina, que bajaba un 0,1% a US$1,35586.

* En los mercados de materias primas, el oro subía un 0,5% a US$3651 la onza, cerca del máximo histórico de US$3673,95 alcanzado esta semana.

* Los precios del petróleo, en tanto, subían tras un ataque con drones sobre una terminal rusa y pese a que la Agencia Internacional de la Energía pronosticó un superávit récord de crudo aún mayor el año que viene, ya que la OPEP sigue bombeando más producto.

* El Brent subía un 1,4% hasta US$67,28 por barril, mientras que el crudo estadounidense ganaba un 1,2% hasta US$63,09 por barril.

(Reporte de Iain Withers en Londres y Wayne Cole en Sídney; Editado en español por Manuel Farías)