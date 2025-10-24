Acciones suben y rendimientos de bonos Tesoro EEUU caen tras datos de inflación

Por Caroline Valetkevitch y Elizabeth Howcroft

NUEVA YORK/PARÍS, 24 oct (Reuters) - Los principales índices bursátiles subían el viernes, con Wall Street tocando máximos históricos, y los rendimientos de los bonos de referencia del Tesoro cayeron brevemente luego de que datos mostraron que la inflación de Estados Unidos aumentó menos que lo esperado el mes pasado.

* Los precios del petróleo, que subieron un 5% el jueves después de que Estados Unidos sancionó a las principales compañías petroleras rusas, extendían sus alzas, mientras que el dólar operaba plano.

* El índice de precios al consumo de Estados Unidos subió un 0,3% el mes pasado, algo menos que el 0,4% esperado, tras subir un 0,4% en agosto, reforzando las expectativas de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés en su reunión de política monetaria del 28 y 29 de octubre.

* Sumándose al optimismo en Wall Street, las acciones de Intel subían un 1,3% después de que sus resultados a última hora del jueves superaron las expectativas.

* A las 1626 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 545,06 puntos, o un 1,17%, a 47.277,83 unidades, el índice S&P 500 ganaba 64,71 puntos, o un 0,96%, a 6803,15 unidades, mientras que el Nasdaq Composite subía 291,81 puntos, o un 1,27%, a 23.233,61 unidades.

* El índice MSCI de valores de todo el mundo ganaba 6,22 puntos, o un 0,63%, a 1001,31. El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 0,1%.

* El índice dólar, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de divisas que incluye al yen y al euro, subía un 0,03% a 98,97, con el euro subiendo un 0,07% a US$1,1625. Frente al yen japonés, el dólar se apreciaba un 0,15% a 152,81 yenes.

* La rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense cotizaba con tendencias dispares el viernes, con el rendimiento a 10 años cediendo brevemente tras los datos del IPC.

* El retorno de los bonos estadounidenses a 10 años subía 0,2 puntos básicos a 3,991%, frente al 3,989% a última hora del jueves. El rendimiento de las notas a 2 años , que normalmente se mueve al ritmo de las expectativas de tasas de interés de la Fed, bajaba 1,5 puntos básicos a 3,467%, desde el 3,482% a última hora del jueves.

* El crudo estadounidense subía un 0,73% a US$62,24 por barril y el Brent ganaba un 0,8% a US$66,52 por barril.

* El oro al contado caía un 0,03% a US$4123,69 la onza.

(Reporte de Caroline Valetkevitch en Nueva York y Elizabeth Howcroft en París; reporte adicional de Laura Matthews en Nueva York; Editado en español por Carlos Serrano y Ricardo Figueroa)