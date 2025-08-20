Acciones tecnológicas presionan a Wall Street por cautela antes de la reunión de la Fed

Por Johann M Cherian y Sanchayaita Roy

20 ago (Reuters) - Los principales índices de Wall Street caían el miércoles y el Nasdaq tocó un mínimo de dos semanas, al enfriarse el repunte de los valores tecnológicos y porque la cautela prevalecía antes del esperado simposio de Jackson Hole de la Reserva Federal.

* Tras haber impulsado gran parte de la recuperación del mercado desde la caída de abril, los valores tecnológicos están retrocediendo a medida que los inversores reconsideran las elevadas valoraciones del sector. El índice tecnológico S&P 500 caía un 1,7%.

* La preocupación por la interferencia del Gobierno en las empresas creció luego de que fuentes dijeron que la administración Trump estaba estudiando la posibilidad de tomar participaciones de capital en empresas de chips como Intel a cambio de subvenciones en virtud de la Ley CHIPS.

* Unas semanas antes Washington había llegado a acuerdos sin precedentes de reparto de ingresos con Nvidia y AMD.

* La acción de Nvidia caía un 2,8% y la de Advanced Micro Devices perdía un 3%, mientras que las de Intel y Micron retrocedían alrededor de un 6%.

* Los resultados trimestrales de Nvidia del 27 de agosto son muy esperados en busca de pistas sobre la demanda por inteligencia artificial.

* Otros valores de crecimiento de megacapitalización, como Apple y Meta, también sufrían la presión vendedora y caían un 1,4% y un 2,3%, respectivamente.

* "Ver un pequeño retroceso después de una gran subida es perfectamente normal y saludable", dijo Adam Sarhan, director ejecutivo de 50 Park Investments en Nueva York.

* "Si las ventas empeoran, habrá una rotación desde los valores tecnológicos hacia áreas infravaloradas del mercado, como la biotecnología, los valores sanitarios o los valores de pequeña capitalización".

* A las 1438 GMT, el índice S&P 500 perdía 57,28 puntos, o un 0,89%, a 6354,09 unidades, mientras que el Nasdaq bajaba 355,65 puntos, o un 1,67%, a 20.959,30 unidades. En tanto, el Promedio Industrial Dow Jones caía 105,28 puntos, o un 0,23%, a 44.816,99 unidades. (Reporte de Johann M Cherian y Sanchayaita Roy en Bengaluru; edición en español de Javier López de lérida)