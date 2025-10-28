Acciones tocan récords, el dólar cae a la espera de decisión de la Fed

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 28 oct (Reuters) - Las acciones mundiales tocaron el martes nuevos récords intradiarios, continuando con un reciente repunte impulsado por un enfriamiento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, mientras los inversores esperaban los anuncios de política monetaria de múltiples bancos centrales.

* La Reserva Federal de Estados Unidos dará el miércoles el pistoletazo de salida a una serie de anuncios de política monetaria de importantes bancos centrales, incluidos los de Japón, Canadá y Europa, esta semana.

* El mercado espera que la Fed reduzca las tasas de interés en la reunión, con una probabilidad del 96,7% en los mercados de un recorte de 25 puntos básicos, según la herramienta FedWatch de CME.

* La primera estimación preliminar semanal del Informe Nacional de Empleo ADP mostró el martes que las nóminas privadas estadounidenses aumentaron un promedio de 14.250 puestos de trabajo en las cuatro semanas que finalizaron el 11 de octubre.

* En Wall Street, las acciones estadounidenses subían modestamente en las primeras operaciones, con el Dow liderando las ganancias entre los principales índices debido a un aumento de alrededor del 4% en Sherwin-Williams después de que la compañía de pinturas y revestimientos reportó ganancias trimestrales que superaron las expectativas.

* A las 1615 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 185,76 puntos, o un 0,39%, a 47.730,35 unidades, el índice S&P 500 ganaba 4,89 puntos, o un 0,07%, a 6880,05 unidades, mientras que el Nasdaq Composite subía 100,71 puntos, o un 0,43%, a 23.738,17 unidades.

* De las 180 empresas del S&P 500 que han presentado resultados hasta el martes por la mañana, el 86,7% han superado las expectativas de los analistas, según datos de LSEG.

* El índice MSCI de valores de todo el mundo subía 0,40 puntos, o un 0,04%, a 1012,88 tras alcanzar un récord intradía de 1013,60, mientras que el índice europeo FTSEurofirst 300 cayó 3,19 puntos, o un 0,14%.

* La rentabilidad de los bonos estadounidenses a 10 años caía 0,4 puntos básicos, a 3,993%, desde el 3,997% del lunes. El rendimiento de las notas a 2 años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas de interés de la Fed, subía 0,3 puntos básicos, a 3,498%.

* El índice dólar, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de seis divisas que incluye al yen y al euro, caía un 0,08% a 98,69, y el euro subía un 0,14% a US$1,1659.

* Frente al yen japonés, el dólar se debilitaba un 0,58%, a 151,99 yenes.

La libra esterlina caía un 0,49% a 1,3268 dólares.

* En las materias primas, el crudo estadounidense cedía un 1,6% a 60,33 dólares el barril y el Brent bajaba un 1,6% a 64,56 dólares el barril, en una tercera sesión de descensos, ya que los inversores evalúan el efecto de las sanciones estadounidenses a las dos mayores petroleras rusas junto con un posible plan de la OPEP+ para aumentar la producción.

(Reporte de Chuck Mikolajczak; reporte adicional de Samuel Indyk en Londres y Wayne Cole en Sídney; Editado en español por Carlos Serrano y Ricardo Figueroa)