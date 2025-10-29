Acciones y dólar avanzan antes de la Fed, resultados de tecnológicas

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 29 oct (Reuters) - Las bolsas mundiales subían por quinta sesión consecutiva el miércoles, alcanzando máximos intradía, mientras que el dólar también se fortalecía antes del anuncio de política monetaria de la Reserva Federal y los resultados de varias firmas de megacapitalización estadounidenses.

* En Wall Street, las acciones avanzaban, continuando su reciente racha alcista que ha impulsado a los principales índices a niveles récord, gracias a la distensión en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Fed, el elevado gasto en inteligencia artificial y un sólido inicio de la temporada de resultados corporativos.

* Si bien ha habido escasez de datos económicos, incluidos los del mercado laboral, debido al cierre de la actividad económica, numerosas empresas importantes de Estados Unidos han anunciado despidos, entre ellas Amazon y UPS a principios de esta semana.

* Los inversores estarán muy atentos a las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en busca de indicios sobre la trayectoria de las tasas de interés tras el anuncio de política monetaria y cualquier novedad sobre su programa de endurecimiento cuantitativo (QT).

* Nvidia se convirtió el miércoles en la primera empresa en alcanzar una valoración de 5 billones de dólares, con un alza del 4,7% en sus acciones, sumándose al incremento del 5% registrado en la sesión anterior.

* Esto ocurrió después de que el CEO, Jensen Huang, anunciara que el líder en chips de IA construirá siete nuevas supercomputadoras para el Departamento de Energía de Estados Unidos y que la compañía cuenta con pedidos de chips por valor de US$ 500.000 millones.

* Otras firmas de megacapitalización como Microsoft, Alphabet y Meta presentarán sus resultados tras el cierre de la sesión del miércoles.

* El Promedio Industrial Dow Jones avanzaba un 0,53%, a 47.955,97 puntos; el S&P 500 ganaba 0,33%, a 6913,64 puntos; y el Nasdaq Composite subía un 0,63%, a 23.976,73 puntos.

* El índice dólar, que mide el valor del billete verde frente a una cesta de divisas, sumaba un 0,2% a 98,87, mientras que el euro bajaba un 0,15% a US$ 1,1633. Frente al yen, el dólar cedía un 0,06% a 152,01 yenes, mientras que la libra perdía un 0,5% a US$ 1,3204.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ultimaron los detalles de su complejo acuerdo comercial en una cumbre en Corea del Sur.

Además, Trump también se mostró optimista sobre una próxima cumbre con el presidente chino, Xi Jinping.

* En el mercado de bonos del Tesoro estadounidense, el rendimiento a 10 años ganaba 0,8 puntos básicos al 3,991%, manteniéndose cerca de mínimos no vistos desde abril. Por su parte, el retorno a 2 años, que suele fluctuar en línea con las expectativas de tasas de interés de la Fed, aumentaba 0,4 puntos básicos al 3,498%.

* El crudo estadounidense avanzaba un 0,42% a US$60,40 por barril, y el Brent subía un 0,59% a US$64,78 por barril.

(Reporte de Chuck Mikolajczak; Reporte adicional de Elizabeth Howcroft en París, Ankur Banerjee y Rae Wee en Singapur; Editado en español por Manuel Farías)