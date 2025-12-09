Accionistas de Anglo American y Teck Resources aprueban fusión de las mineras

LONDRES, 9 dic (Reuters) - Los accionistas de Anglo American y Teck Resources aprobaron el martes una fusión anunciada previamente, informaron las empresas, allanando el camino para la creación de un peso pesado del cobre y dejando las aprobaciones regulatorias como último obstáculo.

Más del 99,17% de los votos emitidos por los accionistas de la minera que cotiza en Londres fueron a favor, dijo Anglo en un comunicado. Se requería una mayoría simple para aprobar la moción.

Los accionistas de Teck también superaron el umbral de aprobación de dos tercios. La nueva empresa, Anglo-Teck, tendrá su sede en Vancouver y su cotización principal en Londres.

Teck y Anglo American anunciaron por primera vez en septiembre su intención de fusionarse por US$53.000 millones, todo en acciones y sin primas, que crearía la quinta mayor productora de cobre del mundo. Ambas empresas se han sometido a importantes reestructuraciones en los últimos años, impulsadas en parte por anteriores intentos de adquisición.

El cobre, un metal clave para las industrias de la energía y la construcción, se encamina a beneficiarse de la creciente demanda impulsada por los vehículos eléctricos y la inteligencia artificial. Las mineras se han apresurado a desarrollar nuevos proyectos en el contexto de una oleada de actividad de adquisiciones, aunque todavía no se ha cerrado ninguna operación importante.

Un obstáculo clave para la operación ha sido el riesgo de que se interponga un competidor: la mayor minera del mundo que cotiza en bolsa, BHP, volvió a acercarse a Anglo en noviembre, mientras que los inversores activistas han estado presionando a Rio Tinto para que persiga a Teck.

Se prevé que la entidad combinada produzca más de 1,2 millones de toneladas métricas de cobre al año. También se espera que la unión genere US$800 millones anuales en ahorro de costos y aumento de la eficiencia al cuarto año de completarse, según las compañías.

Las acciones de Teck bajaban un 0,8% tras la votación de los accionistas, mientras que los papeles de Anglo cerraron con un descenso del 0,5% en Londres.

El siguiente paso para ambas firmas es obtener las autorizaciones regulatorias en Canadá, China y otras jurisdicciones clave. Se espera que el proceso de revisión se centre en consideraciones de competencia e interés nacional, especialmente dada la designación del cobre como mineral crítico. (Reporte de Clara Denina en Londres y Unnamalai L en Bengaluru. Editado en Español por Manuel Farías)