Accionistas de colombiano Grupo Nutresa aprueba emisión de acciones preferenciales hasta por 1.560 millones de dólares

BOGOTÁ, 17 feb (Reuters) - Los accionistas del productor colombiano ‌de alimentos ‌procesados ⁠Grupo Nutresa aprobaron la emisión y colocación de acciones ​preferenciales ⁠hasta ⁠por 5,7 billones de pesos (1.560 millones ​de dólares) a Erton Holding S.A., ‌firma vinculada al ​socio mayoritario del ​conglomerado, Jaime Gilinski.

Grupo Nutresa ofrecerá 19 millones de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto a un ​precio de 300.000 pesos por unidad.

"La oferta (...) ⁠tendrá un término de vigencia de ‌un año, sin perjuicio de que la misma pueda ser aceptada total, parcialmente o por instalamentos, con anterioridad al vencimiento del plazo", dijo Nutresa en ‌un comunicado a la Superintendencia Financiera el ⁠lunes en la noche.

Nutresa ‌es un grupo integrado ⁠y diversificado de ⁠empresas de alimentos que opera principalmente en Colombia y Latinoamérica a través de ocho unidades de negocio: cárnicos, ‌galletas, chocolates, cafés, Tresmontes ​Lucchetti (TMLUC), alimentos al consumidor, helados, pastas y otros.

(1 dólar = 3.652,89 pesos) (Reporte de Nelson Bocanegra. ‌Editado por Luis Jaime Acosta)