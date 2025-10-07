Accionistas de empresa Fifco de Costa Rica aprueban venta a Heineken
La asamblea de accionistas de la compañía costarricense de bebidas y alimentos Fifco aprobó este mar
- 1 minuto de lectura'
La asamblea de accionistas de la compañía costarricense de bebidas y alimentos Fifco aprobó este martes la venta de gran parte de sus activos al gigante cervecero holandés Heineken.
El traspaso de empresas y sociedades subsidiarias de bebidas y alimentos de Florida Ice and Farm Company (Fifco) al cervecero neerlandés fue aprobado por el 98,94 del capital accionario, informó la empresa a la Superintendencia General de Valores.
El monto de esta operación, anunciada el 22 de septiembre, asciende a US$3250 millones y equivale al 78% de los activos totales de Fifco, según medios costarricenses.
“Por la magnitud de la inversión, estamos seguros de que esta transacción representa un evento trascendental para Costa Rica, que vendrá a inyectar dinamismo a nuestra economía”, dijo Wilhelm Steinvorth, presidente de Fifco, durante la asamblea.
El acuerdo está sujeto a la aprobación de los entes reguladores.
Heineken, segundo cervecero mundial detrás de AB InBev, tuvo una facturación de 14.000 millones de euros (unos US$16.320 millones) en el primer semestre.
bur-fj/jjr/val
