LA NACION

Accionistas de empresa Fifco de Costa Rica aprueban venta a Heineken

La asamblea de accionistas de la compañía costarricense de bebidas y alimentos Fifco aprobó este mar

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Accionistas de empresa Fifco de Costa Rica aprueban venta a Heineken
Accionistas de empresa Fifco de Costa Rica aprueban venta a Heineken

La asamblea de accionistas de la compañía costarricense de bebidas y alimentos Fifco aprobó este martes la venta de gran parte de sus activos al gigante cervecero holandés Heineken.

El traspaso de empresas y sociedades subsidiarias de bebidas y alimentos de Florida Ice and Farm Company (Fifco) al cervecero neerlandés fue aprobado por el 98,94 del capital accionario, informó la empresa a la Superintendencia General de Valores.

El monto de esta operación, anunciada el 22 de septiembre, asciende a US$3250 millones y equivale al 78% de los activos totales de Fifco, según medios costarricenses.

“Por la magnitud de la inversión, estamos seguros de que esta transacción representa un evento trascendental para Costa Rica, que vendrá a inyectar dinamismo a nuestra economía”, dijo Wilhelm Steinvorth, presidente de Fifco, durante la asamblea.

El acuerdo está sujeto a la aprobación de los entes reguladores.

Heineken, segundo cervecero mundial detrás de AB InBev, tuvo una facturación de 14.000 millones de euros (unos US$16.320 millones) en el primer semestre.

bur-fj/jjr/val

LA NACION
Más leídas
  1. Un gran show rockero para despedir a Espert
    1

    De no creer | Un gran show rockero para despedir a Espert

  2. Mercedes Morán sorprendió con un dato desconocido de su adolescencia: a qué edad se casó y el rol que ocupó su marido
    2

    Mercedes Morán sorprendió con un dato desconocido de su adolescencia: a qué edad se casó y el rol que ocupó su marido

  3. Con la presencia de Milei, se inauguró la fábrica de Lamb Weston en Mar del Plata
    3

    Con la presencia de Javier Milei, se inauguró la fábrica de Lamb Weston en Mar del Plata

  4. Una automotriz lanzó financiación a tasa 0 para todos sus autos
    4

    Una automotriz lanzó financiación a tasa 0 para todos sus autos

Cargando banners ...