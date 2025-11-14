Accionistas de Novo Nordisk aprueban a nuevo presidente del directorio

Por Jacob Gronholt-Pedersen y Stine Jacobsen

COPENHAGUE, 14 nov (Reuters) - El principal accionista de Novo Nordisk forzó el viernes una revisión del directorio del fabricante de Wegovy en una junta de accionistas, reafirmando su control en una medida que desató las protestas de algunos inversores por motivos de gobernanza.

La reorganización del consejo de administración, que estalló cuando Helge Lund, presidente de Novo, y los miembros independientes dimitieron el mes pasado bajo presión, ha otorgado un poder sin precedentes a la Fundación Novo Nordisk, que controla el 77% de los derechos de voto de Novo.

"No ha sido posible llegar a un acuerdo con la Fundación Novo Nordisk sobre los principios de gobernanza y la futura composición del directorio de Novo Nordisk", dijo Lund a los accionistas.

El presidente de la Fundación, el ex CEO de Novo Nordisk Lars Rebien Sorensen, fue nombrado nuevo presidente del directorio de la farmacéutica el viernes, lo que le confiere un doble papel sin precedentes en la historia de la empresa y suscita preocupación por la posibilidad de que acumule demasiado poder.

La decisión se produce en un momento en el que Novo Nordisk lucha por estabilizar su negocio tras un periodo tumultuoso en el que se han producido múltiples advertencias de ganancias, un cambio abrupto de presidente ejecutivo, una caída del precio de las acciones y un debilitamiento del crecimiento de las ventas en el lucrativo mercado de los medicamentos contra la obesidad.

La Fundación Novo Nordisk controla Novo Nordisk a través de su rama Novo Holdings, a pesar de poseer sólo alrededor del 28% del capital social. Sorensen, quien fue CEO de Novo Nordisk durante muchos años, dijo que tiene previsto ocupar la presidencia durante dos o tres años.

Novo Nordisk se convirtió en la empresa más valiosa de Europa gracias a su exitoso fármaco contra la obesidad Wegovy, que lanzó en 2021, pero ha sufrido un revés en el último año debido a la ralentización de las ventas y la intensificación de la competencia de su rival Eli Lilly.

Sorensen ha criticado al antiguo directorio por no actuar con suficiente rapidez para frenar el declive en su mercado clave, Estados Unidos. Durante el verano boreal presionó para acelerar el nombramiento de un nuevo presidente ejecutivo, Mike Doustdar, que está encabezando una dura ronda de despidos en todo el mundo. (Reporte de Jacob Gronholt-Pedersen, Stine Jacobsen y Louise Rasmussen, Editado en Español por Ricardo Figueroa)