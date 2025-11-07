Accionistas de Tesla aprueban pago que podría convertir a Musk en el primer billonario de la historia

NUEVA YORK (AP) — El hombre más rico del mundo acaba de recibir la oportunidad de convertirse en el primer billonario de la historia.

Elon Musk ganó el jueves una votación de los accionistas que le otorgaría al director general de Tesla acciones por valor de un billón de dólares siempre que alcance ciertos objetivos de rendimiento durante la próxima década. La votación se llevó a cabo después de varias semanas de debate sobre su gestión al frente de la compañía de vehículos eléctricos y si alguien merecía un pago de tal magnitud, el cual ha desatado comentarios acalorados de pequeños inversores, grandes fondos de pensiones e incluso del papa.

Al final, más del 75% de los votantes aprobaron el plan durante la reunión anual de accionistas en Austin, Texas.

"Fantástico grupo de accionistas", declaró Musk después de que se contabilizaron los votos. "Mantengan sus acciones de Tesla".

Se trata de una contundente victoria para Musk que demuestra que los inversionistas aún confían en él mientras Tesla pasa apuros con la caída en las ventas, su participación de mercado y ganancias, en gran parte debido al mismo Musk. Los compradores se distanciaron de la compañía este año mientras él magnate se aventuraba en la política tanto en Estados Unidos como en Europa, y difundía teorías de conspiración.

La votación se produjo apenas tres días después de que se publicó un informe en Europa que mostraba que las ventas de automóviles de Tesla volvieron a caer el mes pasado, incluido un desplome del 50% en Alemania.

Aun así, muchos inversores de Tesla consideran a Musk como una especie de hombre milagroso capaz de sorprendentes hazañas empresariales, como cuando sacó a Tesla del borde de la bancarrota hace media docena de años para convertirla en una de las compañías más valiosas del mundo.

La votación allana el camino para que Musk se convierta en billonario al otorgarle nuevas acciones, pero no será fácil. La junta directiva que diseñó el paquete de pagos requiere que alcance varios y ambiciosos objetivos financieros y operativos, como aumentar el valor de la compañía en el mercado de valores casi seis veces en relación con su nivel actual.

Musk también tiene que poner en el mercado 20 millones de vehículos eléctricos de Tesla en los próximos 10 años, más del doble del número de unidades vendidas desde la fundación de la compañía. También deberá desplegar un millón de sus robots humanoides que ha prometido que transformarán las labores en el trabajo y el hogar, desde los cero que hay en el mercado actualmente.

Musk podría añadir miles de millones de dólares a su riqueza en unos pocos años al cumplir parcialmente estos objetivos, según varios pasos intermedios que le otorgarán acciones recién creadas en la compañía a medida que se acerque a los objetivos finales.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.