Por Vladimir Soldatkin

MOSCÚ, 25 dic (Reuters) - Accionistas extranjeros suspendieron su participación en el proyecto Arctic LNG 2 debido a las sanciones, renunciando a sus responsabilidades en la financiación y en los contratos de compra de la nueva planta rusa de gas natural licuado (GNL), informó el lunes el diario Kommersant.

El proyecto, considerado un elemento clave en el impulso de Rusia para aumentar su cuota de mercado mundial de GNL del 8% al 20% en 2030, ya se enfrentaba a dificultades debido a las sanciones de Estados Unidos por el conflicto en Ucrania y la falta de buques gaseros.

Las grandes petroleras estatales chinas CNOOC Ltd y China National Petroleum Corp (CNPC) tienen cada una una participación del 10% en el proyecto, que está controlado por Novatek, el mayor productor de GNL de Rusia y propietario de un 60% de la iniciativa.

Kommersant, citando fuentes no identificadas del gobierno ruso, afirmó que ambas empresas chinas, junto con la francesa TotalEnergies y un consorcio de las japonesas Mitsui and Co y JOGMEC -que también tienen una participación del 10% cada una- declararon fuerza mayor en la participación en el proyecto.

Novatek, cnooc, jogmec y total no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. cnpc y mitsui declinaron hacer comentarios.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declinó comentar la evolución del proyecto y remitió las preguntas a Novatek.

Según el periódico, la suspensión puede hacer que Arctic LNG 2 pierda sus contratos a largo plazo de suministro de GNL, mientras que Novatek tendrá que financiar el proyecto por sí misma y vender el gas marítimo en el mercado al contado.

Las inversiones iniciales en el proyecto Arctic LNG 2 ascendían a 21.000 millones de dólares. Ya tuvo dificultades para recaudar fondos a raíz de las sanciones occidentales contra Rusia.

(Reporte de Lidia Kelly en Melbourne y Vladimir Soldatkin en Moscú; reportaje adicional de Andrew Hayley en Pekín, Anastasiya Lyrchikova en Moscú y Yuka Obayashi en Tokio; editado en español por Carlos Serrano)