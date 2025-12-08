Accionistas mexicana Alfa aprueban cambiar nombre de empresa a Sigma Foods: comunicado
CIUDAD DE MÉXICO, 8 dic (Reuters) - Los accionistas de la firma mexicana de alimentos Alfa aprobaron el lunes en una asamblea extraordinaria cambiar el nombre de la empresa a Sigma Foods, informó la compañía en un comunicado.
La empresa, que nació como un conglomerado industrial en la ciudad norteña Monterrey pero que ha ido acotando su portafolio de productos al sector alimenticio, reportó una ganancia neta de 1.397 millones de pesos (US$76 millones) en el tercer trimestre y un aumento de los ingresos totales de un 6% interanual, a 45.167 millones de pesos.
(1 dólar = 18.3147 pesos mexicanos al cierre de septiembre)
(Reporte de Raúl Cortés Fernández; Editado por Diego Oré)
