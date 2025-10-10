Aceites vegetales: el aceite de palma apenas varía antes de datos cruciales, pero sube en la semana

KUALA LUMPUR, 10 oct (Reuters) - Los futuros del aceite de palma malasio se movían en lateral el viernes, pero se encaminaban a registrar una segunda ganancia semanal consecutiva, en un momento en que los operadores esperaban unos datos cruciales sobre la oferta y la demanda para obtener más pistas, mientras que los planes de Indonesia para el biodiésel apoyaban los precios. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en diciembre en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia caía 10 ringgit, o un 0,22%, a 4581 ringgit (US$1085,55) la tonelada métrica en la pausa del mediodía. En lo que va de semana, el contrato ha subido un 3,44%.

El mercado espera un informe bajista de la Junta de Aceite de Palma de Malasia (MPOB) que se publicará en breve, dijo David Ng, un operador por cuenta propia en la firma de intermediación de Kuala Lumpur Iceberg X Sdn Bhd.

Sin embargo, los planes de Indonesia sobre el biodiésel B50 están apoyando los precios, añadió Ng.

El jueves, Indonesia anunció que pondrá en marcha su programa de biodiésel B50 en la segunda mitad de 2026. El plan podría eliminar la necesidad del país de importar gasóleo el año que viene.

Indonesia dijo que necesitará 5,3 millones de toneladas adicionales de aceite de palma crudo para aplicar su plan obligatorio de biodiésel B50 en 2026. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian subía un 0,55%, mientras que el de aceite de palma avanzaba un 0,55%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago descendían un 0,14%.

El aceite de palma sigue los movimientos de precios de los aceites comestibles competidores, mientras compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Los precios del petróleo apenas variaban en las primeras operaciones asiáticas tras caer más de un 1% el jueves, al desvanecerse la prima de riesgo de guerra del mercado después de que Israel y Hamás acordaran la primera fase de un plan para poner fin a la guerra en Gaza.

La debilidad de los futuros del crudo hace que la palma sea una opción menos atractiva como materia prima para el biodiésel. El ringgit, moneda en la que se comercia la palma, se debilitaba un 0,14% frente al dólar, lo que abarató ligeramente el producto para los compradores con divisas extranjeras.

