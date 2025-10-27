Aceites vegetales: el aceite de palma baja ante la debilidad en Dalian y la fortaleza del ringgit

YAKARTA, 27 oct (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio tocaban el lunes su nivel más bajo en tres semanas, lastrados por el aceite de palma de Dalian y un ringgit más fuerte, mientras los participantes en el mercado esperaban nuevos desencadenantes para confirmar una dirección. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en enero en la Bolsa de Derivados de la Bolsa de Malasia perdía 23 ringgit, o un 0,52%, a 4399 ringgit (US$1041,43) la tonelada métrica en el descanso del mediodía, cayendo por segundo día consecutivo.

“Hoy, el futuro del aceite de palma crudo sigue de cerca el comportamiento de Dalian, a la espera de nuevas pistas en el mercado, como las condiciones meteorológicas y la (posible) mejora de las conversaciones comerciales entre EEUU y China esta semana”, dijo un operador en Kuala Lumpur.

El contrato de aceite de soja más activo de Dalian subía un 0,73%, mientras que el de aceite de palma perdía un 0,31%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago avanzaban un 0,97%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, mientras compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales. Las exportaciones de productos de aceite de palma malasias entre el 1 y el 25 de octubre descendían un 0,4%, hasta 1.283.814 toneladas, frente a las 1.288.462 toneladas enviadas entre el 1 y el 25 de septiembre, según Intertek Testing Services.

Los precios del petróleo avanzaban después de que las autoridades de EEUU y China esbozaran un marco para un acuerdo comercial, aliviando los temores de que los aranceles y las restricciones a la exportación entre los dos principales consumidores de crudo del mundo pudieran afectar al crecimiento económico mundial.

La fortaleza de los futuros del crudo hace de la palma una opción más atractiva como materia prima del biodiésel. El ringgit, moneda de cambio de la palma, se fortalecía un 0,17% frente al dólar. Un ringgit más fuerte encarece el aceite de palma para los compradores en divisas.

Según Wang Tao, analista técnico de Reuters, el aceite de palma está cerca de romper el soporte de 4409 ringgit por tonelada y caer hacia 4346 ringgit.

NOTICIAS DEL MERCADO

Las bolsas asiáticas subían y el dólar se debilitaba, en un momento en que las señales de alivio de las tensiones comerciales entre China y EEUU estimulaban el apetito por el riesgo, en un fuerte comienzo de una semana que estará encabezada por las reuniones de los bancos centrales y .

(US$1 = 4,2240 ringgit)

(Información de Bernadette Christina; edición de Subhranshu Sahu y Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)