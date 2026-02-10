ACEITES VEGETALES: el aceite de palma borra ganancias debido a cautela y debilidad en Dalian

YAKARTA, 10 feb (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma de Malasia borraron las ganancias iniciales y cotizaban a la baja el martes, antes de que se publicaran los datos de la Junta de Aceite de Palma de Malasia (MPOB, por sus siglas en inglés) durante la pausa del mediodía, mientras que la debilidad de los aceites comestibles competidores en el mercado de Dalian también afectó. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en abril en la Bolsa de Derivados de Malasia perdía 39 ringgit, o un 0,94%, hasta situarse en 4.121 ringgit (US$1.050,74) la tonelada métrica, al mediodía.

El mercado se mostró cauteloso ante los datos de enero del MPOB, que se publicaron durante la pausa del mediodía. Según el regulador del sector, los datos mostraron que las existencias de aceite de palma de Malasia en enero caían un 7,72% con respecto al mes anterior, hasta los 2,82 millones de toneladas métricas.

Una encuesta de Reuters había pronosticado unas existencias de 2,91 millones de toneladas, una producción de 1,61 millones de toneladas y unas exportaciones de 1,42 millones de toneladas. PALM/POLL El contrato de aceite de soja más activo de Dalian bajaba un 0,2%, mientras que su contrato de aceite de palma perdía un 0,69%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Comercio de Chicago subían un 0,14%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles, ya que compite por una cuota del mercado mundial de aceites vegetales.

Se espera que las plantaciones de palma aceitera de Malasia, que están envejeciendo, aumenten a 2 millones de hectáreas (4,94 millones de acres) para 2027 desde el nivel actual de alrededor de 1,7 millones de hectáreas, dijo el martes un responsable de la industria, lo que ejercerá presión sobre la producción del segundo mayor productor mundial.

La demanda india de aceite de palma se recuperará este año gracias a la bajada de los precios, según afirmaron el lunes varios analistas, aunque la competencia del aceite de soja chino, un aceite alternativo, limitará el crecimiento.

Se espera que la demanda china de aceite de palma siga disminuyendo este año, en un momento en que el país está pasando a alternativas más baratas, como la canola y la soja, según afirmaron el lunes comerciantes y analistas del sector del aceite de palma. El ringgit, la moneda con la que se comercializa el aceite de palma, se fortalecía un 0,25% frente al dólar, lo que encarece la materia prima para los compradores divisas extranjeras.

