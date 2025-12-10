ACEITES VEGETALES. El aceite de palma cae a la espera de los datos de Malasia

YAKARTA, 10 dic (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio caían el miércoles a la espera de los datos mensuales de oferta y demanda de la Junta del Aceite de Palma de Malasia, y su rival, el aceite de soja, también perdía terreno durante la sesión matinal. El contrato de referencia de aceite de palma para entrega en febrero en la Bolsa de Derivados de la Bolsa de Malasia descendía 14 ringgit, o un 0,34%, a 4.092 ringgit (US$993,45) la tonelada métrica en el descanso del mediodía.

"El mercado abrió a la baja debido a la debilidad del mercado de aceite de soja y a la preocupación por el aumento de las existencias. Vemos los precios apoyados por encima de los 4.000 ringgit y la resistencia en los 4.180 ringgit", dijo David Ng, un operador por cuenta propia de la empresa comercial Iceberg X Sdn Bhd, en Kuala Lumpur.

Las existencias de aceite de palma de Malasia alcanzaron en noviembre su nivel más alto en seis años y medio, con un aumento del 13% respecto al mes anterior, hasta 2,84 millones de toneladas métricas, en un momento en que la producción superó la débil demanda de exportaciones, según mostraron el miércoles datos del regulador del sector. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian caía un 0,05%, mientras que el de aceite de palma bajaba un 1,6%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago cedían un 0,47%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles competidores, mientras compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

El ringgit malasio, moneda de intercambio de la palma, se debilitaba un 0,15% frente al dólar estadounidense, abaratando el producto para los tenedores de divisas.

Argentina a la exportación de granos, incluida la soja y el maíz, según anunció el martes el ministro de Economía, una medida que fue bien acogida por el poderoso sector agrícola del país sudamericano, que ha sido una de las principales bases de apoyo del presidente Javier Milei.

El aceite de palma podría subir hasta los 4.158 ringgit por tonelada, en un momento en que una corrección desde los 4.193 ringgit ha terminado en torno al soporte de los 4.056 ringgit, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(1 dólar = 4,1190 ringgit)

(Información de Dewi Kurniawati; edición de Subhranshu Sahu y Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)