ACEITES VEGETALES: el aceite de palma cae ante alza del ringgit y caída de la oleína de palma

YAKARTA, 12 feb (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma de Malasia prolongaban su racha bajista por tercera sesión consecutiva el jueves, mientras un ringgit ligeramente más fuerte se sumaba a las pérdidas de los futuros de oleína de palma de Dalian y a la falta de señales positivas de una importante conferencia de mercado.

El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en abril en la Bolsa de Derivados de Malasia caía 16 ringgit, o un 0,39%, hasta los 4.045 ringgit (US$1.036,12) por tonelada métrica al mediodía.

"La fortaleza del ringgit sigue lastrando la competitividad de las exportaciones y moderando el interés comprador. Al mismo tiempo, la oleína de palma de Dalian bajaba, lo que añadió presión por parte del complejo de aceites vegetales en general", dijo Kang Wei Cheang, analista de materias primas agrícolas de StoneX, en Singapur.

Los operadores también están asimilando los comentarios contradictorios procedentes de la Conferencia sobre Perspectivas de Precios celebrada en Kuala Lumpur, sin que se vislumbre ningún nuevo catalizador alcista a corto plazo, añadió el analista.

El ringgit, la moneda de comercio de la palma, se fortalecía un 0,13% frente al dólar, lo que encarece la materia prima para los compradores que poseen divisas extranjeras.

El contrato de aceite de soja más activo de Dalian subía un 0,15%, mientras que su contrato de aceite de palma caía un 0,9%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Comercio de Chicago subían un 0,42%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, ya que compite por una cuota del mercado mundial de aceites vegetales.

Mientras tanto, Malasia elevó su precio de referencia del aceite de palma crudo para marzo, manteniendo un arancel de exportación del 9%, según se indica en una circular publicada en el sitio web de la Junta de Aceite de Palma de Malasia.

Por otra parte, la decisión de Indonesia de detener la expansión del biodiésel y las expectativas de un aumento de la producción en los próximos meses probablemente ejercerán presión sobre los precios del aceite de palma, aunque la fuerte demanda y la ralentización del crecimiento de la producción total podrían limitar la caída, según los analistas.

Las ventas de semillas de aceite de palma de Indonesia en 2025 implicaban que la plantación seguía siendo sustancial a pesar de las interrupciones causadas por las expropiaciones de tierras por parte de un grupo de trabajo forestal del Gobierno, según Julian McGill, director general y fundador de la consultora Glenauk Economics.

El aceite de palma podría estabilizarse en torno a un soporte de 4.063 ringgit por tonelada y repuntar, según sugiere un análisis de la ratio de Fibonacci, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(US$1 = 3,9040 ringgit)

(Información de Dewi Kurniawati; edición de Subhranshu Sahu y Harikrishnan Nair; edición en español de Paula Villalba)