Aceites vegetales: el aceite de palma cae ante la debilidad de la oleína de Dalian

KUALA LUMPUR, 26 ago (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio caían el martes por segunda sesión consecutiva, lastrados por los descensos de la oleína de palma de Dalian debido a una toma de ganancias. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en noviembre en la Bolsa de Derivados de la Bolsa de Malasia descendía 8 ringgit, o un 0,18%, a 4484 ringgit (US$1066,35) la tonelada métrica en la pausa del mediodía.

Los futuros del aceite de palma crudo ampliaban sus caídas ante la presión de la oleína de palma de Dalian, según un operador en Kuala Lumpur. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian subía un 0,07%, mientras que su contrato de aceite de palma caía un 0,96%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago bajaban un 0,09%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles rivales, puesto que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Los precios del petróleo retrocedían, tras subir casi un 2% en la sesión anterior, en un momento en que los operadores seguían de cerca la evolución del conflicto entre Rusia y Ucrania ante las posibles interrupciones en el suministro regional de combustible.

La debilidad de los futuros del crudo hace que la palma sea una opción menos atractiva como materia prima para el biodiésel.

Los inspectores de carga estimaron que las exportaciones de productos de aceite de palma malasios durante el 1-25 de agosto aumentaron entre un 10,9% y un 16,4% respecto al mes anterior. El ringgit, moneda de cambio de la palma, se debilitaba un 0,19% frente al dólar, lo que abarató ligeramente el producto para los compradores en divisas.

Indonesia instó a la Unión Europea a suprimir inmediatamente los derechos compensatorios sobre las importaciones de biodiésel, después de que la Organización Mundial del Comercio respaldara varias de las principales reclamaciones de Yakarta en una denuncia ante el organismo comercial.

El aceite de palma puede caer hasta los 4421 ringgit por tonelada, impulsado por una ola C, dijo el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(US$1 = 4,2050 ringgit)

(Información de Ashley Tang; edición de Mrigank Dhaniwala y Subhranshu Sahu; edición en español de Paula Villalba)