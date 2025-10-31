Aceites vegetales: el aceite de palma cae ante la debilidad de la palma de Dalian

YAKARTA, 31 oct (Reuters) -

Los futuros del aceite de palma malasio bajaban el viernes y parecían abocados a caer por segundo mes consecutivo, lastrados por un aceite de palma más débil en el mercado de Dalian. El contrato de referencia del aceite de palma para entrega en enero en la Bolsa de Derivados de Bursa Malasia perdía 32 ringgit, o un 0,75%, hasta los 4228 ringgit (US$1000,95) la tonelada métrica en la pausa del mediodía.

El contrato ha perdido un 2,85% en lo que va de octubre.

"El futuro de hoy seguirá a la baja al aceite de palma de Dalian", dijo un operador en Kuala Lumpur. El contrato de aceite de soja más activo de Dalian perdía un 0,32%, mientras que su contrato de aceite de palma caía un 0,95%. Los precios del aceite de soja en la Bolsa de Chicago ganaban un 0,22%.

El aceite de palma sigue la evolución de los precios de los aceites comestibles competidores, que compite por una parte del mercado mundial de aceites vegetales.

Indonesia ha fijado un precio de referencia del aceite de palma crudo de US$963,75 por tonelada métrica para noviembre, ligeramente por encima de los US$963,61 por tonelada de octubre, según un reglamento del Ministerio de Comercio.

Los futuros de la soja estadounidense alcanzaron el jueves un máximo de 15 meses, después de que las autoridades estadounidenses dijeran que el principal importador, China, acordó comprar decenas de millones de toneladas métricas de cultivos estadounidenses en los próximos años como parte de una tregua comercial, según los analistas. El ringgit, moneda de intercambio de la palma, se fortalecía un 0,12% frente al dólar, lo que hizo que el aceite de palma resultara menos atractivo para los compradores que poseen divisas extranjeras. Se espera que el aceite de palma rebote en el rango de 4270-4289 ringgit por tonelada métrica, como indican un canal descendente y el índice de fuerza relativa horario, dijo el analista técnico de Reuters Wang Tao.

(US$1 = 4,2240 ringgit) (Información de Dewi Kurniawati; edición de Sumana Nandy y Mrigank Dhaniwala; editado en español por Patrycja Dobrowolska)